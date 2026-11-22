Archivo - Nubosidad abundante en Euskadi. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La influencia de las altas presiones dejará este lunes una jornada de estabilidad en la Península y Baleares, con probables nieblas extensas y densas en la meseta Norte y posibles rachas muy fuertes de cierzo en Tarragona, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, estará activo el aviso amarillo por oleaje durante las primeras horas del día en Cataluña, en concreto en Girona, donde podrá darse viento del noroeste con rachas de entre 50 y 60 km/h y olas que podrán alcanzar los 3 metros.

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos, con intervalos nubosos y precipitaciones aisladas en la fachada occidental de Galicia, el Cantábrico oriental y la cara norte del Pirineo, donde caerán en forma de nieve a partir de los 1.600 o 1.800 metros.

Habrá además abundante nubosidad baja matinal en otras zonas del tercio norte, con nieblas matinales. A lo largo del día, la aproximación de un frente dejará nubosidad alta en aumento y cielos cubiertos al final de la jornada en el cuadrante noroeste. En Canarias el tiempo será estable, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas.

En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en las regiones del Mediterráneo y subirán en el resto del tercio sur peninsular, las montañas de la vertiente atlántica y los Pirineos, con pocos cambios en el resto. Las mínimas descenderán de forma generalizada en la Península y en Baleares, donde lo harán al final del día. Se esperan heladas débiles en las montañas de la mitad norte peninsular y localmente en la meseta Norte.

Entre las capitales de provincia, las máximas más altas se darán en Sevilla (23 grados), Alicante, Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Murcia y Melilla (21), y las más bajas en León (10). Las mínimas más bajas corresponderán a León y Teruel (0 grados) y a Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid (1).

El viento soplará flojo en el interior peninsular, con predominio de las componentes este y sur, aunque con cierzo moderado en el valle del Ebro al principio de la jornada y posibilidad de alguna racha muy fuerte en Tarragona. Será en general moderado en los litorales y en Baleares, del sur en los de Galicia, de levante en el Estrecho y Alborán, del norte en el golfo de Cádiz con tendencia a amainar y del oeste en el Cantábrico, amainando y rolando a sur y este. En la fachada oriental y en Baleares habrá intervalos fuertes del oeste, también con tendencia a amainar. En Canarias soplará el alisio moderado.