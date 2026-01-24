¿Están los centros educativos preparados ante el cambio climático?: Un millar de escuelas en zonas inundables

Archivo - Alumno en un comedor, en una imagen de archivo - EDUCO - Archivo

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG Educo ha alertado sobre los "riesgos" que representa el cambio climático para la educación en España y ha recordado que actualmente "alrededor de mil centros educativos están en zonas inundables". "En los últimos tiempos, España es víctima de danas, incendios graves u olas de calor", ha recordado la entidad social en un comunicado con motivo del Día Internacional de la Educación, que se celebra este sábado 24 de enero.

Educo considera que las situaciones climáticas extremas como las sufridas en España impactan negativamente en la actividad escolar de las zonas afectas por lo que demanda al Gobierno de España que firme el Marco Integral de Escuelas Seguras 2022-2030, al igual que han hecho otros países europeos. "Esto supondría tener infraestructuras adecuadas y adaptadas a posibles riesgos, garantizar el derecho a la educación y formar a la comunidad educativa para hacer frente a nuevas amenazas", sostiene la entidad social.

Un ejemplo "muy claro" para Educo es el de la dana de octubre de 2024. "Durante las semanas posteriores a la catástrofe, fue muy difícil ir a la escuela porque el transporte escolar no estaba adaptado y los centros educativos donde se reubicó al alumnado no estaban preparados. Si a eso se le suma la situación emocional tanto del alumnado como del profesorado, claramente no pudieron estudiar en las mejores condiciones ni la calidad de la educación estuvo garantizada", ha señalado la directora general de Educo, Pilar Orenes.

Según un informe realizado por la ONG de educación, casi 8 de cada 10 familias creen que por culpa de la DANA sus hijos perdieron, como mínimo, un mes lectivo, y el 41% del alumnado considera que ha sufrido retrasos a nivel educativo. "La escuela tiene que ser un lugar seguro para los niños y su educación debe estar garantizada pase lo que pase, porque es su derecho. Es muy difícil recuperar el tiempo que han perdido", ha afirmado Orenes.

En opinión de la organización, "hay un futuro muy cercano en el que fenómenos como los incendios, las danas o las olas de calor extremas se van a repetir más y van a afectar de manera continuada a las escuelas y a la educación de los niños y niñas". Por ello, ha incidido en la necesidad de adoptar "medidas urgentes si no se quiere que el sistema educativo de España se resienta".

La entidad ha recordado que España está en el puesto vigésimo de países con más riesgo de crisis climáticas por encima de otros como Burkina Faso, Haití o Pakistán. "Lo que ocurre en España hace tiempo que se vive en otros países", ha asegurado la directora general de la ONG. Entre 2022 y 2024, más de 400 millones de estudiantes se vieron afectados por el cierre de las escuelas debido a las crisis climáticas.

El impacto varía mucho según el nivel económico de cada región y su capacidad para responder, añade. Así, en 2024, el alumnado de países con ingresos bajos perdió alrededor de 45 días de escolarización, mientras que en el caso de los países de ingresos altos solo fueron 6 días.

"El derecho a la educación es uno de los primeros que se pierde en una crisis y uno de los últimos que se recuperan. A corto plazo, el cierre de una escuela supone la pérdida de horas lectivas, pero también que no puedan acceder a la alimentación que les asegura el comedor escolar o que aumente el riesgo de ser víctimas de trabajo infantil", ha argumentado Educo.

Por ello, consideran que "el compromiso a favor de las escuelas seguras tiene que ser global y a todos los niveles". "No se trata solo de voluntad política. Debe estar acompañado de acciones reales, financiación y recursos, además de contar con estrategias y planes de acción que pongan a la educación y a la infancia en el centro", ha concluido la ONG.

EL PAPEL MULTIPLICADOR DE LA EDUCACIÓN

Por su parte, World Vision ha unido sus fuerzas con diversos actores globales de la educación, como la Alianza Global para la Educación (GPE), para celebrar este Día Internacional de la Educación, con el fin de destacar la importancia de la educación para multiplicar las posibilidades de los jóvenes, abrir oportunidades de trabajo digno, promover la igualdad de género y fomentar sociedades inclusivas.

También insta a resaltar el papel de la educación en la construcción de un mundo mejor para todos, independientemente de su origen, género o capacidad y hace un llamamiento a los líderes mundiales, las partes interesadas del sector privado y los filántropos para que inviertan en educación, especialmente para aquellos que más la necesitan, entre otras reivindicaciones.

"He sido testigo del poder transformador de la educación que multiplica las posibilidades de los niños y niñas. Cuando la educación se arraiga, la esperanza se expande. World Vision se enorgullece de colaborar con la Alianza Mundial para la Educación y los gobiernos de todo el mundo y poder así multiplicar las posibilidades de millones de niños y niñas", asegura el presidente y director ejecutivo de World Vision, Andrew Morley.