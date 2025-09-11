La Eurocámara pide reforzar la cooperación entre universidades europeas

Archivo - Bandera de la Unión Europea (UE). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

BRUSELAS, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado este jueves reforzar la cooperación entre los miembros actuales de las alianzas de universidades europeas.

En un informe aprobado por 461 votos a favor, 100 en contra y 48 abstenciones, la Eurocámara ha solicitado a la Comisión que proporcione financiación suficiente para convertir las alianzas de universidades europeas en un programa estable y financiado, y que lo mantenga hasta el próximo marco financiero plurianual (MFP). El Parlamento también insta a los países de la UE a comprometerse a cofinanciar las alianzas con sus presupuestos nacionales.

Dada su capacidad para construir redes transfronterizas para investigadores, los eurodiputados defienden que las alianzas de universidades europeas tienen el potencial de difundir conocimiento en la UE, particularmente en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

Además, los eurodiputados destacan la necesidad de fortalecer el vínculo entre estas alianzas con el sector privado para fomentar la innovación y la formación técnica y profesional y para facilitar la transición al mercado laboral.

Además, los eurodiputados consideran que reforzar las alianzas supone un paso hacia el reconocimiento de títulos y diplomas a nivel de la UE.