Europa entra en la élite mundial de la computación de alto rendimiento con el nuevo superodenador 'Jupiter'

BRUSELAS 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Europa ha entrado en la éltite mundial de la computación de alto rendimiento con la inauguración este viernes del nuevo superodenador 'Jupiter', el primer sistema europeo en alcanzar el umbral de exaescala, es decir, realizar más de un quintillón de operaciones por segundo, una potencia de cálculo comparable a la agregación de la capacidad de procesamiento de un millón de 'smartphones'.

La inauguración del nuevo superodenador ha corrido a cargo de la comisaria de Investigación e Innovación de la UE, Ekaterina Zaharieva, y el canciller alemán Friedrich Merz en el Forschungszentrum Jülich (Alemania).

Clasificado oficialmente como el superordenador más potente de Europa y el cuarto más rápido del mundo, 'Jupiter' funciona íntegramente con energías renovables y cuenta con refrigeración y reutilización de energía de vanguardia, lo que lo convierte en el módulo de superordenador más eficiente del mundo, como lo confirma su primera posición en la clasificación 'Green500'.

Además, permitirá a los investigadores ejecutar modelos climáticos y meteorológicos con una resolución kilométrica, lo que permitirá realizar pronósticos mucho más precisos de fenómenos extremos como olas de calor, tormentas intensas e inundaciones.

'Jupiter' representa una inversión conjunta de 500 millones de euros de la UE y Alemania y forma parte de la estrategia europea para desarrollar una red de gigafactorías de Inteligencia Artifical (IA), centros de computación a gran escala y energéticamente eficientes dedicados al entrenamiento y la implementación de modelos de IA de vanguardia.