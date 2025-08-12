Europa Laica dice que la moción de Jumilla (Murcia) "demuestra una evidente discriminación" hacia el islam

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Europa Laica ha asegurado este martes que la moción aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) a iniciativa de PP y Vox "demuestra una evidente discriminación hacia los practicantes de religión islámica con respecto a la católica".

A su juicio, la iniciativa titulada 'Sobre la defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas, como 'la Fiesta del Cordero' y modificación del reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales' "incumple el artículo 14 de la Constitución española que impide la discriminación por motivos religiosos".

En este sentido, defiende que la utilización de los espacios públicos "debe regirse por criterios similares para cualquier tipo de asociación". "Recordamos que el Art. 21 de la Constitución recoge el derecho de reunión y manifestación ciudadana, que en la vía pública sólo tiene que ser comunicado a efectos de organización y seguridad vial", ha señalado.

"Quizás el Ayuntamiento de Jumilla prefiera las reuniones de creyentes musulmanes en las plazas de la Glorieta o de la Constitución, junto a la estatua del penitente católico", ha subrayado.

Europa Laica ha apuntado que "de nuevo PP y Vox demuestran que añoran la imposición integrista religiosa de la dictadura franquista y los privilegios del catolicismo, creencia que es de práctica minoritaria en España (del 19,9% según barómetro de julio del CIS)".

Finalmente, ha avisado de que "muchas de las reacciones habidas a esta moción parecen abogar por planteamientos multiconfesionales, reduciendo la libertad de conciencia a la libertad religiosa". "Sólo un Estado laico, sin discriminación ni privilegios hacia ninguna creencia, es garantía de convivencia democrática y dique del racismo y la xenofobia", ha concluido.