Europa registra las emisiones de incendios más altas en 23 años por los de la Península Ibérica, según Copernicus

Emisiones totales anuales de carbono por incendios forestales en la Unión Europea y el Reino Unido hasta el 15 de septiembre. - COPERNICUS

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea (UE) y Reino Unido han registrado las emisiones anuales totales de carbono estimadas más altas de cualquier año en el conjunto de datos del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus (CAMS), que abarca los últimos 23. Esto sucede desde finales de agosto y con la temporada de incendios aún activa.

En concreto, los incendios forestales en la región durante 2025 han liberado 12,9 megatoneladas de carbono, lo que supera el total anual más alto anterior de 11,4 megatoneladas de carbono en 2003 y 2017 hasta el 15 de septiembre. Las emisiones de incendios de España y Portugal representan alrededor de tres cuartas partes del total europeo.

Copernicus incide en que el principal factor del aumento significativo de las emisiones de incendios forestales en Europa han sido los incendios en la Península Ibérica a mediados de agosto. De acuerdo con el organismo, las emisiones totales de la Península experimentaron una variación drástica en tan solo una semana tras haber estado por debajo de la media hasta principios de ese mes.

Al margen de ello, Turquía, Chipre y algunos países balcánicos sufrieron incendios importantes al comienzo de la temporada. Asimismo, los fuegos en Canadá continuaron ardiendo hasta principios de septiembre y alcanzaron el segundo nivel anual de emisiones más alto, solo superado por los de 2023.

De forma paralela, también se han registrado este verano episodios de transporte de polvo sahariano inusualmente frecuentes e intensos. A su vez, la contaminación por ozono ha estado presente en medio de las frecuentes olas de calor.

"Dado el riesgo potencial que estas emisiones representan para la calidad del aire, tanto a nivel local como transfronterizo, en términos de exposición a partículas finas y otros contaminantes, es fundamental seguir monitoreando estos eventos a nivel mundial y utilizar los datos resultantes para desarrollar mejores estrategias de mitigación y adaptación", ha señalado la directora del Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus, Laurence Rouil.