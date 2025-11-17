Eva Soriano y Egoitz Txurruka presentarán en La 1 '¡Feliz 2026!', último programa del año

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los presentadores Eva Soriano y Egoitz Txurruka conducirán '¡Feliz 2026!', que se emitirá en La 1 en la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, con las actuaciones de casi un centenar de artistas nacionales e internacionales.

Así lo ha dado a conocer este lunes RTVE, que ha indicado que Eva Soriano repite al frente de este formato tras copresentarlo el año pasado junto a Oriol Nolis, mientras que Egoitz Txurru debutará en La 1 con esta labor.

Entre los artistas que estarán este año en '¡Feliz 2026!', se hallan Pablo López, Manuel Carrasco, Luz Casal, Leire Martínez, Ana Mena, Pablo Alborán, Dani Fernández, Miss Caffeina, Marta Sánchez, Edurne, Víctor Manuel, La La Love You, Isabel Aaiún o Carlos Baute, entre otros.

Respecto a Eva Soriano, RTVE ha indicado que la cómica y presentadora inició su trayectoria televisiva en 'Ese programa del que usted me habla' en La 2. También ha estado al frente de 'La Noche D' en La 1 y de las dos últimas ediciones de 'Saca tu Orgullo', la retransmisión en directo para RTVE de la manifestación del Orgullo LGTBIQ+.

En su trayectoria, la Corporación ha destacado programas de otras cadenas como el matinal de radio 'Cuerpos especiales' en Europa FM y espectáculos de humor en directo, como 'El Pecado de Eva', 'Eva Soriano on Ice' o 'Disfrutona'.

En relación con Txurru, el presentador vasco conducirá próximamente 'Trivial Pursuit' en RTVE. Cuenta con una amplia trayectoria en ETB, donde ha conducido espacios de entretenimiento como 'Esto no es normal' y ha estado al frente de las Campanadas de fin de año en varias ocasiones.