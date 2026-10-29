Los evangélicos españoles trasladan su pésame por la "tragedia" y ofrecen su acompañamiento a las familias

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 28 de octubre de 2026, en Urda. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha trasladado su "pésame" y "cercanía" a las familias afectadas por la "tragedia" del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) y ha pedido a las iglesias evangélicas de Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía que se pongan "a disposición de las familias y los supervivientes para acompañarlos durante los próximos días".

En un comunicado, la entidad comparte "el dolor de quienes han perdido a un ser querido" y hace extensivo el llamamiento al conjunto de las congregaciones del país para que "sostengan en oración" a las víctimas.

Además, FEREDE reclama que la investigación se desarrolle "con el rigor y la transparencia debidos" y que sus conclusiones permitan adoptar "las medidas necesarias para evitar que vuelva a producirse un accidente de estas características".

Asimismo, reconocen la labor de los equipos de emergencia, los profesionales sanitarios y las fuerzas y cuerpos de seguridad y rezan por "quienes tienen la responsabilidad de esclarecer lo ocurrido".