'Expansión' celebrará su 40 aniversario con nuevas iniciativas editoriales, eventos y foros

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Expansión' celebrará su 40 aniversario el próximo mes de mayo con nuevas iniciativas editoriales "de formato innovador", despliegues informativos multimedia dedicados a sectores clave, y eventos y foros en diferentes puntos de España que abordarán las tendencias de la economía, la innovación tecnológica y el impacto de la transformación del entorno internacional.

Así lo ha dado a conocer este lunes la cabecera de Unidad Editorial, que ha destacado que 'Expansión' ha superado los 130.000 usuarios de pago desde el lanzamiento de su modelo de suscripción digital en marzo de 2020 y que cuenta con casi dos millones de seguidores en resdes sociales.

Además de su redacción en Madrid y los equipos periodísticos en Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia, dispone de corresponsalías en Nueva York (Estados Unidos), Londres (Reino Unido) y Bruselas (Bélgica) y mantiene un acuerdo exclusivo con 'Financial Times' por el que publica contenidos de este medio global.

Por otra parte, el periódico ha detallado que la aplicación para el móvil cuenta con cerca de 100.000 usuarios al mes y su sistema de alertas de 'Última Hora'. Además, la sección de Mercados, potenciada recientemente, ofrece información bursátil y de mercados para los inversores.

'Expansión' Business School es la escuela de formación especializada para directivos que ofrece programas sobre inteligencia artificial, economía circular y finanzas. También ha lanzado el curso Geoestrategia Empresarial, en colaboración con la CEOE.

Además del Foro Internacional 'Expansión', celebra otras citas como el Foro Financiero, el evento internacional sobre Defensa, el Gran Encuentro 'Expansión' Cataluña, Inteligencia Artificial, GreenWorld, Infraestructuras, Energía, Inmobiliario y Agroalimentación, entre otras. También destacan los Premios Jurídicos, Fondos de Inversión, Start Up, Compliance y Sostenibilidad.