Expertos instan a reforzar la coordinación y actualizar protocolos para reducir el riesgo de incendio en España

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos reunidos en la IX edición del 'Día del Fuego', organizada por la Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios (Tecnifuego) en Madrid, han coincidido en la importancia de reforzar la coordinación, actualizar protocolos, garantizar la formación especializada y adaptar la normativa a los nuevos desafíos para reducir los incendios, entre otras conclusiones recogidas durante la jornada.

El encuentro ha contado con expertos de diferentes sectores que han debatido cómo España puede hacer frente a los crecientes riesgos de incendios --sean forestales, tecnológicos o urbanos-- en un contexto marcado por el cambio climático, las nuevas exigencias de sostenibilidad en la edificación y la transformación tecnológica.

De este modo, durante la jornada se ha constatado que los riesgos están evolucionando "más rápido que la capacidad de respuesta". Entre los ponentes, el ingeniero de montes David Caballero ha advertido de que España se enfrenta a incendios forestales "cada vez más extremos" debido a temperaturas récord, olas de calor y sequías prolongadas, con un Mediterráneo que se ha convertido en "una olla a presión".

"La gestión del territorio ha sido insuficiente. El abandono rural, la vegetación continua y la expansión urbanística han elevado la vulnerabilidad. Esto exige cambios ya", ha añadido.

En el caso de las amenazas urbanas, el jefe de la Unidad Técnica de los Bomberos de Madrid, Agustín de la Herran, ha alertado de que los incendios en vehículos eléctricos son "más rápidos, calientes y difíciles de extinguir", especialmente en aparcamientos subterráneos, donde "la normativa no refleja todavía la situación actual".

Además, De la Herran ha presentado la 'Guía de Intervención en Vehículos Impulsados por Nuevas Tecnologías', elaborada por los principales cuerpos de bomberos, que busca uniformar protocolos y proteger tanto a bomberos como a ciudadanos.

El encuentro también ha abordado la situación en los grandes eventos multitudinarios. En este sentido, el responsable de seguridad urbana del Ayuntamiento de Madrid, José Carlos Pérez, ha recordado que la ciudad se ha convertido en un referente internacional en festivales y concentraciones masivas, pero "esta evolución ha llegado en ausencia de normativa específica"

Así, ha señalado que, gracias al nuevo protocolo aprobado en 2024, que regula evacuación, diseño y gestión de multitudes, la seguridad de eventos recientes ha mejorado y se prevé que sea "crucial" en próximos desafíos como la celebración del 'Gran Premio de Fórmula 1' en Madrid.

Respecto a la transformación tecnológica y normativa, la secretaria general de APICI, Carmen Dorta, ha explicado que el próximo pasaporte digital de productos de construcción, que entrará en vigor en 2026, supondrá "un salto decisivo en seguridad, prestaciones y sostenibilidad". Su correcta aplicación será clave para que la ingeniería preventiva no quede relegada en la era digital.

Por su parte, en el ámbito de la consultoría, la subdirectora técnica de Cepreven, Virginia Cano, ha advertido de que, aunque el nuevo 'Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Edificios' ofrece más herramientas y flexibilidad, "la seguridad no puede verse comprometida por vacíos normativos".

En el debate final, los expertos han coincidido en que sostenibilidad y seguridad "deben ir de la mano". Así, el coordinador del Comité de Fabricantes de Equipos de Detección, Lluís Marín, ha señalado que hay "un cambio de paradigma donde los materiales, los sistemas y los protocolos deben adaptarse a los nuevos riesgos". Mientras, el director del Área de Protección Pasiva de Tecnifuego, Albert Grau, ha insistido en que "la eficiencia energética no es viable sin seguridad".

La jornada ha concluido con el mensaje de que España necesita adaptarse "urgentemente" a un escenario de riesgos crecientes, desde los incendios forestales hasta los urbanos y tecnológicos, de manera que se combine prevención, normativa actualizada y coordinación entre todos los actores implicados.