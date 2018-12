Expertos piden unos "conocimientos mínimos" de movilidad para circular en patinete eléctrico y prohibirlos en aceras

Publicado 29/11/2018 18:10:49 CET

MADRID, 29 Nov.

Expertos de la Fundación Española para la Seguridad Vial (Fesvial), Fundación Mapfre y Fundación Pons han coincidido en señalar que a la hora de circular en un patinete eléctrico debería ser necesario contar con unos "conocimientos mínimos" de movilidad y que se prohíba su uso en las aceras para evitar que coincidan con los peatones.

"Hay que prohibir que vayan por la acera y establecer que cojan una velocidad máxima de 25 km/h. Estamos de acuerdo con la DGT en que hay que homogeneizarlo y que no haga cada uno la guerra por su lado", ha señalado a Europa Press el director General de Fesvial, Javier Llamazares, después de que Tráfico haya anunciado que trabaja para establecer una regulación mínima sobre los patinetes eléctricos.

Esta regulación contemplaría, entre otras cosas, la prohibición de circular por la acera --en su defecto se aprovecharían los carriles bici--, de prohibir el uso de auriculares, así como limitar su velocidad a 25 kilómetros por hora. Además, los conductores de patinetes eléctricos podrán ser sometidos a test de alcoholemia y drogas.

Para el director General de Fesvial, es necesario que haya una normativa básica estatal sobre patinetes eléctricos "que se amplíe a los ayuntamientos". "Pedimos que haya un seguro, porque estos patinetes tienen un motor y van a bastante velocidad. Al tener esas velocidades apoyamos también que sea necesario un permiso", ha apuntado.

Asimismo, ha defendido que estos vehículos circulen "como una bicicleta" y que "vayan por la calzada". En este sentido, ha destacado que lo apropiado sería aumentar los carriles bici, aunque ha reconocido que "no todas las ciudades tienen muchos kilómetros de vías ciclables".

"Tendrán que ir por la calzada porque el peatón se siente invadido, las personas mayores o los niños no van a poder andar", ha subrayado Llamazares, al tiempo que ha indicado que para circular en patinete se debería ir con casco y "hay que concienciar e informar" porque, a su juicio, el usuario "no está concienciado todavía" y lo están conduciendo personas "sin conocimiento de la normativa".

Los vehículos, según ha añadido, "pueden atropellar a los patinetes pero los patinetes pueden atropellar a los peatones". Por ello, ha pedido que a las administraciones que aumenten los carriles bici para que los patinetes eléctricos puedan circular "sin que entren en el área de los peatones".

COMPARTIR ESPACIOS Y MANEJAR LAS DIFERENTES VELOCIDADES

En este contexto, el director de Fundación Mapfre, Jesús Monclús, ha destacado a Europa Press que la "clave" es "compartir los espacios y saber manejar las diferencias de velocidad". "Hay que regular las cosas, porque no puede ser que las bicicletas y los patinetes se desplacen junto a los peatones", ha precisado.

Para circular en patinete eléctrico, a su juicio, deberían ser necesarios unos "conocimientos mínimos". "No digo un carnet, pero sí enseñar cuáles son los principios de compartir la vía, que tendrían que ser inculcados desde las escuelas. Habría que enseñar movilidad y primeros auxilios en Educación Física", ha explicado.

"Un patinete eléctrico por una zona peatonal es un riesgo totalmente intolerante, porque estamos hablando de personas frágiles. Deberían utilizar siempre las calzadas más seguras, con elementos de protección", ha señalado Monclús, destacando que circular a 25 kilómetros por hora en patinete "ya supone un riesgo" por lo que ha defendido que "habría que utilizar casco".

Además, ha recomendado a los usuarios de patinetes eléctricos que sean "sensatos" y que circulen por "calles tranquilas". "Con el casco prevendríamos la mayor parte de las lesiones. Hay que regularlo, los ayuntamientos ya lo están haciendo", ha afirmado.

El director de Fundación Mapfre también ha resaltado que sería "positivo" asegurar si hay riesgo. "Tendría que ser un seguro universal, porque cuando hay un riesgo es la mejor manera de protección, pero no un seguro obligatorio", ha concretado.

"UN ARTEFACTO A MEDIO CAMINO"

Por su parte, el asesor de Pons Seguridad Vial Ramón Ledesma ha explicado que hay que catalogar al patinete eléctrico como un "artefacto a medio camino" porque no es un vehículo ni un peatón. "Hay que catalogarlos y decir lo que puede ser y no puede ser utilizable", ha dicho.

En lo referente a las reglas de circulación, ha subrayado que ahora hay que buscar un "tercer espacio" que hay que regular y habilitar jurídicamente porque el patinete "está a medio camino entre una cosa y la otra".

Respecto al uso de seguro en estos vehículos, Ledesma ha apuntado que tiene que haber un seguro de responsabilidad civil pero no un seguro obligatorio, ya que es un aparato "similar a las bicicletas". "La clave es que la velocidad en las calzadas sea baja. El límite a 30 pacificará la calzada", ha sentenciado.

Los conductores de patinetes eléctricos, en sus palabras, tienen que "tener una cierta formación, pero sin llegar al permiso de conducir". "Tienen que conocer las normas del uso de la calzada", ha matizado Ledesma, al tiempo que ha asegurado que la obligatoriedad del casco en este momento "puede producir un efecto contraproducente" ya que "frenaría su uso".

Por último, el experto ha asegurado que la alarma social que se ha creado con la aparición del patinete eléctrico "no debería ser tal". "El año pasado fallecieron alrededor de 500 personas en ciudad y no era por patinetes. El ciudadano ve en el patinete una solución de transporte que hasta ahora no tenía", ha concluido.