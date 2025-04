Expertos piden criterios unificados, coordinación y compromiso para garantizar la accesibilidad en los campus

Los estudiantes con discapacidad suponen el 2,6% del total del estudiantado

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de especialistas de 49 universidades españolas reunidos en el XIV Encuentro de la Red de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de las Universidades (SAPDU-CRUE) han abogado por adoptar criterios unificados y reclaman mayor coordinación y compromiso institucional con el fin de alcanzar la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad en los campus.

Organizado por la Red Unidisval con el patrocinio de Fundación ONCE, Fundación Universia y las cinco universidades públicas valencianas, el encuentro ha servido para reflexionar sobre los aspectos más urgentes que deben adoptar los agentes implicados a la hora de lograr una inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad en las universidades españolas.

Desde esta perspectiva, los especialistas han debatido sobre aspectos como la adaptación de la IA para la accesibilidad digital, el marco legal para el avance técnico de la gestión de la discapacidad, las adaptaciones de trastornos del neurodesarrollo para el progreso profesional de la población universitaria o la actuación en los servicios de atención psicológica.

Con respecto a la IA, se ha abordado su uso aplicado a los departamentos de atención a la discapacidad, a cargo de los técnicos responsables especialistas Javier Francés, de la Fundació General de la Universitat de València, y José Luis Ortego, de la Universitat de les Illes Balears.

Los expertos han concluido que "es fundamental elegir herramientas que se adapten mejor a las necesidades de accesibilidad, siendo ChatGPT y Gemini las más recomendadas". Del mismo modo, han señalado que es "clave" también la formación en Inteligencia Artificial para los profesionales del sector, ya que les permite "evaluar y supervisar soluciones tecnológicas con un enfoque inclusivo".

Respecto a la discapacidad en España, la directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano, y la directora de Fundación Universia, Beatriz Arribas, han analizado la situación actual y han recordado que la discapacidad afecta a un total de 966.000 estudiantes del sistema preuniversitario actual.

Por ello, Martínez Lozano ha considerado que "la educación es el elemento más empoderante e integrador" en el camino hacia la inclusión, por lo que ha calificado la LOSU como "un marco normativo que ayuda a dibujar un nuevo modelo universitario con palancas de cambio para la inclusión: derechos y oportunidades para todo el mundo".

Además, ha destacado los "avances" del trabajo de integración ya que, en España, los estudiantes con discapacidad suponen el 2,6% del total del estudiantado (presencial y a distancia). En cualquier caso, ha pedido que "no se quede nadie por el camino" pues, como ha indicado, del cerca de millón de estudiantes de primaria y secundaria, son 22.000 los que llegan a la universidad.

También ha hecho alusión al estudio 'La inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario español', cuyos resultados arrojan "luces y sombras" sobre esta situación: falta de recursos, un problema de formación y actitud, y saturación en los servicios de atención.

Sin embargo, ha añadido, sobresalen como desafíos la participación (para seguir desarrollando la igualdad con un sentido holístico), el reconocimiento de la ANECA y la eliminación de prejuicios pues se han superado barreras ideológicas, pero persisten obstáculos estructurales.

Por su parte, Arribas ha señalado el trabajo de Fundación Universia por la igualdad efectiva a través de tres ejes de actuación: educación, mediante becas y programas de apoyo económico; impulso del empleo de calidad con formación en competencias digitales o mentoring, y entornos accesibles a través de estudios sobre inclusión y proyectos de accesibilidad, como Lengua de Signos con IA o Change Dyslexia.

En el encuentro también se abordaron las claves del progreso en trastornos del neurodesarrollo por parte de Manuel Martín, de la Fundació Mira'm, especialista en TEA (Trastorno del Espectro Autista); Javier Roca, profesor doctor en Psicología de la Universitat de València y experto en dificultades específicas del aprendizaje (Trastorno en Lectoescritura), y Amanda Meliá, psicóloga y científica, directora de Estudio de Conducta, experta en TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).

Todos ellos han manifestado que las claves en el progreso de la atención a los trastornos del neurodesarrollo pasan por "mejorar la coordinación institucional" que facilite la gestión y la toma de decisiones; "definir criterios claros para los diagnósticos" por un principio de equidad, y "adaptar los entornos universitarios" para garantizar la igualdad de oportunidades sin comprometer la exigencia académica.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA UNIVERSITARIA

Finalmente, el presidente de la Asociación Española de Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos Universitarios (AESPPU), Miguel Ángel Rando, se ha centrado en la atención psicológica universitaria y ha afirmado que el 25% de la población "sufrirá a lo largo de su vida un trastorno mental, principalmente de ansiedad o depresivo", basándose en los trastornos más frecuentes, como la ansiedad crónica (que presenta el 6,7% de los adultos), la depresión (que refiere el 6,7%, mientras que el 17% de la población asegura padecerla) y el deterioro cognitivo (presente en el 31,3% de las personas mayores de 65 años).

De acuerdo con la última encuesta de diagnóstico de la salud mental del estudiantado universitario en España (2022-23), uno de cada dos estudiantes aseguraba presentar síntomas depresivos y de ansiedad moderada o grave, mientras que al 17% se le había prescrito tranquilizantes y ansiolíticos.

Rando ha concluido que, a pesar de las labores de contención de los servicios universitarios, la atención psicológica no es suficiente en tanto que estos servicios no pueden ofrecer terapia clínica integral, algo que exige más recursos, una formación específica del profesorado y del personal técnico, así como protocolos de actuación unificados y que, como ha denunciado, "en la actualidad no existen".

El XIV Encuentro SAPDU, celebrado en el marco del 525 aniversario de la Universidad de Valencia, ha sido clausurado por rectora Maria Vicenta Mestre, quien ha valorado esta reunión en el camino hacia la construcción de "universidades más inclusivas, igualitarias y justas" porque "lo más importante somos las personas", y ha subrayado el liderazgo de la Universitat en atención a la discapacidad al acoger a más de un millar de estudiantes presenciales cada año.