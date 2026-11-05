Expertos reclaman que la COP31 traduzca la ciencia y la financiación climática en acciones concretas

Archivo - Nueva Delhi, India, a 10 de noviembre de 2020. - Manish Rajput/SOPA Images via ZU / DPA - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de organismos meteorológicos, financieros y del sector de las renovables han reclamado que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31 o Cumbre del Clima), impulse decisiones respaldadas por la ciencia, compromisos firmes de financiación y avances en la transición energética.

Así se han expresado en el seminario 'The Climate Reality Check: What must COP31 deliver?' celebrado este jueves pocos días antes del inicio de la Cumbre, que se celebrará en Antalya (Turquía) del 9 al 20 de noviembre.

El director de Relaciones con la UE del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés), Vincent-Henri Peuch, ha explicado que el centro monitoriza el planeta para evaluar su estado en tiempo real y pone esta evidencia científica al servicio de los negociadores de la Cumbre del Clima, con el fin de facilitar decisiones informadas sobre adaptación al cambio climático y mitigación del calentamiento global.

Según las últimas cifras del ECMWF citadas por Peuch, el calentamiento superaría el umbral de 1,5°C hacia 2029, en lugar de después de 2040. Sin embargo, ha pedido no interpretar ese límite como un "acantilado" más allá del cual el mundo deje automáticamente de ser seguro.

"Cruzar el umbral de los 1,5ºC, algo que también ocurrió durante casi un año entre el verano de 2023 y el de 2024, simplemente significa que el debate en la COP y la acción climática deben considerar verdaderamente medidas más firmes para no alejar aún más nuestro clima de los niveles preindustriales", ha recalcado.

Por su parte, el director general del ECMWF, Florian Pappenberger, ha destacado que disponer de mejor información meteorológica carece de valor si no conduce a mejores decisiones y ha subrayado la necesidad de conectar la inteligencia climática con la preparación ante emergencias en la COP31.

Para ello, ha explicado que el organismo combina la predicción física tradicional con la inteligencia artificial para ofrecer alertas más tempranas y precisas sobre olas de calor o tormentas. Asimismo, ha destacado la importancia de la colaboración con 35 países y del desarrollo de herramientas globales accesibles, como 'forecast in a box', para que las regiones puedan desarrollar sus propios sistemas de predicción y pasar de la previsión a la acción efectiva.

"COMPROMISO POLÍTICO SÓLIDO"

La directora regional para África del Fondo Verde para el Clima (GCF), Catherine Koffman, ha indicado que la expectativa "clave" de su organización de cara a la COP31 es que se refuerce el vínculo entre la ambición, la financiación y la ejecución real, de modo que los sistemas financieros transformen las prioridades de los países en inversiones con impacto en las personas y sus economías.

Para ello, Koffman ha abogado por ampliar y diversificar las fuentes de financiación, incluido el capital alternativo, para complementar las aportaciones de los contribuyentes actuales. También ha instado a los líderes políticos a mostrar un compromiso real y firme con una tercera reposición de recursos del Fondo Verde para el Clima que permita responder con garantías a las necesidades globales.

"Así que yo diría que, para la COP, las expectativas de (nuestra organización) apuntan a un compromiso político sólido -no solo a señales, sino a un compromiso real- para una reposición de fondos ambiciosa y oportuna, ya que estamos entrando en nuestro tercer ciclo de reposición para cumplir con las ambiciones que nuestros países han priorizado e identificado", ha explicado.

"EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA ERA DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES"

Por su parte, el director ejecutivo de la Alianza Global de Energías Renovables, Bruce Douglas, ha sostenido que la transición energética es "inevitable y rentable". Para la COP31, ha reclamado un apoyo firme al objetivo de elevar del 20% al 35% el consumo de electricidad limpia y renovable a nivel mundial para 2035, como la vía más efectiva para abandonar los combustibles fósiles.

En el ámbito nacional, ha urgido a los distintos gobiernos a diseñar planes energéticos a largo plazo, reformar la fiscalidad que penaliza la electricidad e invertir en redes y almacenamiento para acelerar el acceso universal a la energía.

"Personalmente creo que este es el principio del fin de la era de los combustibles fósiles. La inversión en energías renovables y electrificación se está acelerando", ha recalcado.

EL PAPEL DE LOS JÓVENES

Además, Sally Higgins, Campeona Juvenil del Clima de la Presidencia de la COP31, ha señalado que la juventud ya no concibe la crisis climática como un problema ambiental aislado, sino como una cuestión estrechamente ligada al empleo, la salud y la seguridad económica. Por ello, ha reclamado que esta cumbre centrada en la aplicación de los compromisos ofrezca avances tangibles e inmediatos en lugar de meras promesas futuras.

En su opinión, el éxito de esta Cumbre del Clima dependerá del progreso real que los líderes trasladen a sus comunidades y de que los jóvenes dispongan de herramientas para impulsar el cambio en sus entornos y empresas.

Durante su intervención, ha avanzado la presentación de la iniciativa 'Back Future Farmers' el próximo 13 de noviembre, que reúne a una coalición de gobiernos, inversores, empresas y actores del sector agroalimentario para apoyar a las nuevas generaciones de agricultores.

Por último, el jefe de Políticas de Carbon Tracker, Richard Folland, ha señalado que las coaliciones de países y actores dispuestos a avanzar, la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles --lo conocida como iniciativa de Santa Marta (Colombia)--, cobran cada vez más importancia como complemento de la agenda climática multilateral en un contexto geopolítico complejo tras los recientes resultados de las elecciones de mitad de mandato estadounidenses.