Pedro Sánchez no irá a la Cumbre del Clima de Antalya (Turquía) y Sara Aagesen encabezará la delegación española

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la Galería de Colecciones Reales, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31 o Cumbre del Clima), que se celebrará en Antalya (Turquía) del 9 al 20 de noviembre, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

Sánchez ha sido una de las confirmaciones habituales para estas cumbres. De hecho, fue a la de 2024, que se celebró del 11 al 22 de noviembre en Baku (Azerbaiyán), pocos días después de la dana de Valencia.

El año pasado, desde Belém (Brasil), reafirmó su compromiso con "el multilateralismo climático" ofreciendo 45 millones divididos entre el Fondo de Adaptación, el de Respuesta ante pérdidas y daños y el de la Facilidad de Financiación para Observaciones Sistemáticas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)

El ministro de Medioambiente y Urbanismo de Turquía y presidente de la COP31, Murat Kurum, ha anunciado la asistencia de 85 líderes mundiales y ha señalado que se espera la participación de casi 300 ministros. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, participará en la Cumbre, al igual que el presidente brasileño, Lula da Silva, cuyo país acogió la edición de 2025, y el secretario general de la ONU, António Guterres.

A diferencia de otros años, escasean las confirmaciones oficiales de líderes que viajarán a Antalya. Países como Francia, Italia, Bélgica, Grecia, Portugal o Alemania afrontan protestas relacionadas con el estado del sistema educativo y el encarecimiento de la vida. Por parte de España, está confirmada la presencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.