Expertos señalan que un mar Mediterráneo anormalmente cálido no genera por sí sólo danas torrenciales en otoño

La doctora en Físicas y responsable del área de meteorología de Eltiempo.es, Mar Gómez, y el experto de Meteored, Samuel Biener, han explicado en declaraciones Europa Press que un mar Mediterráneo anormalmente cálido no genera por sí sólo depresiones aislada en niveles altos (dana) en otoño y en invierno.

"Aunque las altas temperaturas del mar Mediterráneo pueden favorecer lluvias más intensas, no podemos afirmar que por sí solas vayan a provocar más danas este otoño o invierno", ha indicado Gómez.

Todas las boyas fondeadas en el Mediterráneo pertenecientes a la Red Exterior de Puertos del Estado marcaron récords individuales para el mes de junio, la mayoría a finales de mes.

La doctora en Físicas y responsable del área de meteorología de Eltiempo.es ha señalado que estos fenómenos dependen de la configuración sinóptica, es decir, del comportamiento de la atmósfera a gran escala. "Una dana no siempre implica lluvias torrenciales, y su efecto depende en gran parte de otros ingredientes: la humedad disponible, el estado del mar, la orografía y el tiempo de permanencia sobre una zona", ha destacado.

De todos modos, ha recalcado que "aún es pronto para hacer valoraciones" y se ha remitido a la evolución del estado de la mar y de las previsiones atmosféricas para finales de agosto y principios de septiembre, "cuando normalmente se afina más la predicción estacional".

Por otro lado, el experto de Meteored Samuel Biener se ha expresado en términos similares y ha subrayado a Europa Press que "un mar cálido por sí sólo no genera lluvias torrenciales". "De hecho, en 2023 el mar Mediterráneo también presentaba anomalías muy importantes de temperatura y fue uno de los otoños más secos desde que registro en las comunidades mediterráneas españolas", ha comentado.

Además, ha explicado que las danas dependen de la circulación atmosférica. De esta manera, habrá un potencial más alto --que está yendo a más en los últimos años-- para que se produzcan lluvias catastróficas y torrenciales si España se encuentra bajo un chorro polar ondulado con descuelgues de aire frío, si el mar Mediterráneo está anormalmente cálido y si, en definitiva, acompañan el resto de factores como el viento de levante o la orografía.

Biener ha incidido en que "de media afectan a España decenas de danas al año, pero sólo muy pocas tienen potencial suficiente para dejar fenómenos muy extremos". Aún así, ha admitido que en otoño hay potencial para que se produzca algún episodio de lluvias extremas en cualquier punto de la cuenca mediterránea --de España a Grecia.