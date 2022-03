Las familias numerosas piden una semana más de permiso por maternidad para los progenitores con tres o más hijos

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), que representa a más de 700.000 familias de toda España, ha pedido al Gobierno que amplíe las medidas de conciliación para las familias con tres o más hijos, añadiendo una semana más al permiso de maternidad y paternidad, y dos días más en el caso del permiso por familiar enfermo no grave, anunciado por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

La FEFN hace esta reclamación coincidiendo con el Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad, que se celebra este miércoles 23 de marzo.

"En una familia numerosa todo se multiplica por tres, cuatro, cinco, etcétera. Y los padres y madres se organizan para compaginar horarios laborales con los escolares, pero no pueden hacer milagros y dividirse de manera infinita; su situación es especial y el apoyo debe serlo en la misma medida", ha destacado el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo, en un comunicado recogido por Europa Press.

Por ello, y en relación con las últimas medidas anunciadas por el Gobierno, la FEFN pide que se tenga en cuenta las "especiales necesidades" de estos hogares a la hora de acceder al permiso por nacimiento o al permiso retribuido de 7 días por cuidado de un familiar enfermo no grave, la medida que anunció en febrero Ione Belarra.

"Estas medidas son positivas, pero deben tener en cuenta la realidad de las familias numerosas, igual que se tienen en cuenta otras situaciones especiales, como puede ser la monoparentalidad", ha añadido José Manuel Trigo.

Así, la FEFN pide que el permiso de nacimiento, que el Gobierno tiene intención de ampliar a 6 meses, se incremente en una semana más para cada progenitor en el caso de familias numerosas, en línea con lo que acaba de plantear en el Congreso para las familias con un solo progenitor, que tienen menos posibilidades para atender las necesidades de conciliación.

"En nuestro caso, hay más niños a los que atender y esta realidad no puede obviarse porque todos tienen necesidades de cuidado, todos los hijos cuentan. Cuando llegas a casa con un recién nacido y tienes más hijos, no puedes olvidarte de ellos y centrarte en el bebé, tienes que cuidar de todos", ha precisado el presidente de la Federación.

En cuanto al permiso retribuido de 7 días por cuidado de familiares con enfermedad no grave, la FEFN considera que este permiso no puede ser del mismo número de días si tienes un hijo o si tienes cuatro. Por ello, pide incrementar el número de días "para ser justos porque si no, se está discriminando una vez más a las familias numerosas".

La propuesta de la FEFN es que se contemple un incremento por hijo de al menos dos días, el mismo tiempo que el Gobierno tiene previsto recoger en el caso de que la atención de las necesidades familiares obligue a desplazarse a otra comunidad autónoma.