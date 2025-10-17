Familias y profesores reclaman colegios sin tráfico motorizado en España: "Poco a poco concienciamos a las familias"

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Familias, profesores y alumnos están reclamando este viernes entornos escolares "seguros, saludables y sin tráfico motorizado" en varias ciudades de España, en el marco de la última edición de 'Streets for Kids - Calles Abiertas para la Infancia', la iniciativa de 'Clean Cities' con la que cientos de comunidades de toda Europa están pidiendo "más calles abiertas, seguras y menos contaminación" en las ciudades.

Con este tipo de campañas, los organizadores buscan "concienciar a las familias y al alumnado poco a poco" de que las cosas se pueden hacer "de otra manera". "Sin embargo cuesta porque al final una cosa es la teoría y los datos (...) y luego el día a día pues que te lleva que tienes que ir corriendo", ha reconocido en declaraciones a Europa Press Roberto Ortiz, miembro de ConBici y de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Colegio Cisneros (Santander), donde estudian sus tres hijos.

Entre otras actividades, para este día se prevé una medición de la calidad del aire enmarcada en el proyecto 'Cycling with Clean Air' con la que se recogerán datos sobre la contaminación en entornos escolares para visibilizar cómo el tráfico afecta a la salud infantil. De forma paralela, se están llevando a cabo BiciBuses, cortes de calle para el juego, circuitos en bicicleta, talleres de educación ambiental y otras actividades que promueven la movilidad activa y el derecho de la infancia a disfrutar de espacios urbanos seguros y limpios.

Las actividades están impulsadas por los AMPA, colectivos vecinales y grupos ciclistas locales, con el apoyo de la campaña 'Clean Cities' y la red Kidical Mass, dos alianzas que promueven la movilidad activa y la descarbonización del transporte urbano. Entre las organizaciones que integran 'Clean Cities' en España se encuentran Ecologistas en Acción, ConBici, CEAPA, Revuelta Escolar, ECODES, Teachers for Future y Madres por el Clima, entre otras.

Ortiz ha destacado el caso de Santander, que lleva participando en esta iniciativa durante cuatro años y ocho convocatorias. Si bien celebra que cada vez se unan a ella más colegios, no ha visto "muchos avances" por parte del Ayuntamiento. "Sí que creemos que nuestro entorno escolar, como muchos de los de Santander, tiene carencias. Se pueden hacer muchas más cosas y entonces, la idea detrás de todo esto es visibilizarlo", ha señalado.

Para ello, van a llevar a cabo dos acciones. Tras el bici-bus de esta mañana, organizarán un corte de la calle de la escuela entre las 17:00 y las 19:00 de la tarde para que los niños puedan tener "un ratito de juego sin tráfico, ruido o humos".

LAS ZBE DEBERÍAN INCLUIR LOS ENTORNOS ESCOLARES

Ortiz ha apuntado que desde el AMPA en el que participa han tratado de impulsar que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) incluyan a los entornos de los centros escolares, algo que "contempla la normativa, el reglamento y las recomendaciones del Ministerio" y que sin embargo "en Santander no se ha hecho ni de lejos".

"En nuestro caso, en la calle Cisneros, siempre hemos reclamado que haya menos tráfico y desde el ayuntamiento siempre se nos ha dicho que eso es complicado, que es una zona de tránsito, etc. Sin embargo, durante muchos meses el tráfico ha estado cortado por obras (...) y no ha pasado nada, la zona no ha colapsado", ha incidido.

En este marco, reclaman que haya una reducción "real" del tráfico no sólo por la contaminación, sino también por la seguridad. A su parecer, las familias forman parte del "problema y no de la solución" porque "a todo el mundo le gustaría tener un entorno escolar sin coches", pero luego todos quieren "parar en la puerta" del centro.