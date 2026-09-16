Familias de la pública afiman que el inicio del curso en Ceuta ha sido "tenso y difícil" aunque las aulas son "seguras"

Archivo - Dos niños el primer día de colegio, a 9 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), María Sánchez Martín, ha señalado que el inicio del curso escolar en Ceuta ha sido "atípico, tenso, difícil" para toda la comunidad educativa. Sin embargo, ha recalcado que las escuelas en la ciudad autónoma "son seguras" al ser preguntada sobre la decisión de algunas familias de no llevar a sus hijos a los centros dado la situación migratoria.

"Las familias debemos plantearnos también qué decidimos cuando no llevamos a nuestros hijos al centro. Porque igual que no hace una actividad complementaria, está vulnerando su derecho a la educación. Como tutores legales por supuesto que podemos, pero tenemos que tener en cuenta también que es su derecho a la educación y que debemos cumplir con él por encima de otras consideraciones. No por supuesto de la seguridad, pero sí consideramos que en Ceuta ahora mismo las escuelas son seguras", ha señalado.

De forma paralela, ha hecho hincapié en que también los consta que hay "muchas familias" que han decidido que tienen que volver a la normalidad y que "tiene que seguir con su vida" a pesar de que es "muy complicada" y afecta al día a día de cualquier ceutí. A su vez, ha recordado que el Ministerio de Educación ha puesto en marcha medidas de vigilancia de los centros y que la situación en aquellos que han acogido menores migrantes "ya está solucionada".

"Nos parecen positivas las medidas que ha adoptado el Ministerio", ha resumido.

LOS RESULTADOS DE PISA SON REFLEJO DE "FALLO DEL SISTEMA"

Por otro lado, ha hecho referencia a los resultados del Informe PISA 2025 publicado la semana pasada por la OCDE. En él, los alumnos españoles obtuvieron su peor resultado de la historia en Lectura, Matemáticas y Ciencias. Además, los datos revelaron que los españoles están medio año escolar por detrás de la media de la OCDE en Lectura.

A juicio de Sánchez, el argumento de que los resultados son "responsabilidad del excesivo uso de las pantallas" por parte de los jóvenes es "reduccionista". Lo interpreta como una forma de decir que los datos del Informe son "responsabilidad" de las familias, que son las que entregan los dispositivos a los menores y permiten su uso, algo que rechaza.

"Nada más lejos de la realidad. Los resultados de PISA son el reflejo del fallo del sistema. No es una cuestión puntual, es un fallo estructural", ha recalcado.

Aunque ahora mismo haya en vigor una ley "totalmente competencial", la presidenta de CEAPA opina que en los centros educativos "no se está trabajando con competencias". "Hay gente que trabaja muy bien, que trabaja con competencias, pero básicamente nos seguimos encontrando con examen escrito, libro y deberes. Eso no puede mejorar la competencia porque no estamos trabajando en competencias", ha resumido.

Desde su punto de vista, España no está siendo "ambiciosa" a la hora de mejorar la educación en cuanto a recursos. Por ejemplo, ha apuntado a que todas las comunidades autónomas van "al mínimo" de días lectivos cuando "hay estudios que indican que hay una laguna provocada por el COVID-19, un retraso en el aprendizaje". Según datos que ofrece, Primaria se sitúa en entre 175 y 178 días declarados según la CCAA; y Secundaria, entre 172 y 177.

"Ninguna administración ha pensado en cómo recuperar esa labruna que dejó el COVID-19 por la enseñanza 'online', no entendemos cómo el argumento acaba siendo responsabilizar a las familias y que a nuestros hijos usan mucho las pantallas", ha recalcado.

En este sentido, también ha apuntado a que las familias de alumnos también piden colaboración a la hora de regular las pantallas ya que los jóvenes también las utilizan en clase. "A lo mejor las horas de pantallas con la metodología que se está usando en los centros no es la mejor", ha incidido.