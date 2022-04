La FAPE avisa de que la polarización y el señalamiento a medios y sus profesionales amenazan al periodismo

Afirma que la pandemia ha empeorado la situación y que en la actualidad los periodistas reciben amenazas incluso físicas

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha avisado de que la polarización y el señalamiento a medios y periodistas son las principales amenazas al ejercicio del periodismo, alentados por las redes sociales que son "altavoces para el linchamiento" a los profesionales.

Así lo recoge FAPE en la primera de las jornadas que constituyen el ciclo de debates FAPE-Repsol 2022, en la que, a juicio de los ponentes, los riesgos que enfrenta la labor periodística y sus artífices han ido empeorando en los últimos años y muy significativamente desde el inicio de la pandemia.

"Si este debate se hubiera planteado en 2019, habríamos hablado de precariedad. Hoy en día hablamos de amenazas incluso físicas", ha asegurado la directora de Informativos de À Punt, la Radiotelevisión de la Comunidad Valenciana, Raquel Pérez Ejerique, que ha ejercido como moderadora de la mesa.

En el debate también se ha abordado la insostenible situación que afrontan los profesionales que informan desde Ucrania y Rusia y los datos recopilados por Reporteros sin Fronteras sobre 2021 (488 periodistas encarcelados por desempeñar su profesión).

En este contexto, aunque en España se ejerce en un Estado de Derecho, según indica la directora de Contenidos Informativos y Transformación digital de Canal Sur, Carmen Torres Palmero, "es obvio que a nivel doméstico, el histórico linchamiento que hemos tenido los periodistas cuenta hoy en día con el altavoz de las redes

sociales". "Esto supone una amenaza en las calles y un descrédito para la profesión", ha señalado.

Por su parte, la periodista de El País, Anabel Díez, también presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, se ha mostrado de acuerdo en que el acoso a los medios, lejos de ser algo nuevo es "inherente a los políticos". En otro punto, ha hecho hincapié en otra "amenaza" que acecha al periodismo en España como es la precariedad. "Si los medios no invierten en calidad, si no hay quien lo haga, entonces lo que está en peligro no son los periodistas sino la democracia".

También la directora del Área de Información y Documentación

de la Corporación de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG), Concha Pombo, ha señalado a la polarización como "la gran amenaza" que "pone en riesgo uno de los valores más importantes del periodismo, como es la independencia" al tiempo que ha hablado de "aquellos periodistas que escriben en Twitter textos que no son periodismo, en los que se posicionan abiertamente, sacrificando cuestiones como la imparcialidad e, incluso, poniendo en la picota a colegas de otros medios", ha lamentado.

Por su parte, frente a las amenazas que acechan al sector, la directora de 'El Periódico de España', Gemma Robles, cree que "con medios solventes que garanticen el derecho a ejercer esta

profesión con posibilidades y sin pasar penurias", se puede ir "bandeando lo que se nos viene encima", ha subrayado.

AMENAZA DE LAS TELEVISIONES LOCALES

En otro plano, la directora de Contenidos y Programas de Aragón Radio y Aragón Televisión, Sara Martín Rada, ha destacado el papel de las televisiones locales como servicio público y la amenaza que para ellas suponen otros canales de difusión. "Estamos en un momento en el que el consumo audiovisual es mayor que nunca, pero el de la televisión es menor. Las plataformas van en detrimento del periodismo tradicional", ha apuntado.

En otro punto, antes del debate, el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez, ha destacado, frente a las amenazas externas al ejercicio del periodismo, la existencia de otras internas, como la connivencia de periodistas y medios con los postulados de un determinado partido político o gobierno o la conversión de la información en espectáculo.

"Sometido al partidismo, el periodismo pierde independencia, rigor, pluralidad, credibilidad y, como consecuencia, anula su función primordial de garantizar el derecho de los ciudadanos a una información veraz, independiente y plural", ha destacado.

La introducción a la Jornada "Principales amenazas al ejercicio del periodismo" ha estado a cargo del corresponsal para NOS News, Radiotelevisión pública de los Países Bajos en España, Rop Zoutberg, quien ha hecho un análisis de los riesgos que afrontan los periodistas en Holanda, país que ocupa el sexto puesto mundial en la clasificación de la libertad de información.

Así, Zoutberg ha destacado el clima violento que soportan los profesionales de la información en Holanda a consecuencia de la proliferación de la polarización y las amenazas del crimen organizado, cómo se ha creado una organización que vigila la seguridad de los periodistas y organiza entrenamientos para su seguridad.