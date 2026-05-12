La FAPE celebra su LXXXV Asamblea General este sábado en Santiago de Compostela con cerca de un centenar de periodistas - FAPE

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) celebrará su LXXXV Asamblea General este sábado 16 de mayo en Santiago de Compostela, con cerca de un centenar de periodistas, pertenecientes a las 49 asociaciones federadas y 16 vinculadas.

Según ha informado este martes, la Asamblea General debatirá y votará las propuestas de resolución presentadas por varias asociaciones sobre la protección frente al acoso digital, la precariedad laboral y el rechazo a la figura del falso autónomo en la profesión; o la actualización de los planes de estudio de Periodismo y Comunicación ante los avances digitales, entre otras.

También se debatirá el informe sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la profesión y la propuesta de actualización del Código Deontológico; la solicitud de creación de vocalías o consejos de género; y la propuesta para la creación de planes formativos dentro de la Federación.

Por otro lado, la Asamblea abordará la renovación de la Junta Directiva de la FAPE al cumplirse el mandato de cuatro años que establecen los Estatutos de la organización.

Las actividades en torno a la LXXXV Asamblea General de la FAPE, organizadas por la Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela, comenzarán el viernes en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Santiago, con la inauguración de una exposición histórica sobre la asociación anfitriona, que rememora su 80 aniversario.

El acto contará con la presencia de miembros de la Federación Europea de Periodistas (FEP) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP). Posteriormente, tendrá lugar la recepción y bienvenida a los participantes de la asamblea y sus acompañantes.