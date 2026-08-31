La FAPE condena los mensajes en X de la diputada de Vox Rocío de Meer en los llama "terroristas" a periodistas de TVE

Archivo - La diputada de VOX Rocío de Meer durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debate y vota hoy la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 5/2000 - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado este lunes los mensajes en X de la diputada de Vox Rocío de Meer en los llama "terroristas" a periodistas de TVE, que cubren desde Ceuta la información sobre la crisis derivada por la entrada masiva de 80.000 migrantes en Ceuta a finales de julio.

En un comunicado, la organización ha criticado que la diputada de Vox hizo público un mensaje en sus redes sociales, en el que afirmaba "No todos los terroristas ponen bombas, algunos son periodistas", junto a una foto de una informadora de TVE, María Álvarez.

Según la FAPE, este señalamiento fue condenado por el Consejo de Informativos de TVE, pero la diputada de Vox "lejos de rectificar se ha reafirmado en sus palabras con otro mensaje en X en el que califica lo que están haciendo los compañeros de la cadena pública de 'terrorismo informativo, que es colaboracionismo con la puñetera invasión que tiene a 84.000 españoles viviendo una auténtica pesadilla'" y subraya: "'honestamente creo que me he quedado corta, porque son culpables del sufrimiento y del terror del pueblo'".

La FAPE, que agrupa a más de 17.000 periodistas, condena estas palabras que "tratan de coartar la libertad de información, un derecho que tienen los ciudadanos españoles", y llama a Vox y a Rocío de Meer a que "dejen de señalar a informadores, que lo único que hacen es contarle al resto de los españoles lo que ocurre en una parte de España, y a los que la responsable política pone en el punto de mira de exaltados y ultras".