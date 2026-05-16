FAPE respalda la suspensión cautelar de acreditación a Vito Quiles y Bertrand Ndongo acordada por la Mesa del Congreso

Archivo - El periodista Vito Quiles (c) durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha aprobado este fin de semana en su Asamblea General celebrada en Santiago de Compostela el apoyo a la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de suspender cautelarmente la acreditación de prensa a Vito Quiles y Bertrand Ndongo, a quienes la federación califica de "agitadores sociales" cuyas actuaciones "nada tienen que ver con el periodismo y perturban la convivencia democrática".

La Mesa del Congreso adoptó la medida el pasado miércoles con los votos de PSOE y Sumar, a propuesta de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y con el aval de los servicios jurídicos. La suspensión se aplicará de forma provisional mientras se resuelven definitivamente las distintas denuncias que pesan contra ambos, presentadas por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), el PSOE, Sumar y Podemos. Quiles acumula ocho expedientes abiertos y Ndongo, tres.

La FAPE considera que la actualización del reglamento del Congreso "es una victoria para la profesión", aunque lamenta que la resolución parlamentaria "no haya sido respaldada por todos los grupos políticos" y critica que algunos hayan llegado a defender las actuaciones de los sancionados, llevando incluso a uno de ellos "como protagonista destacado del cierre de una campaña electoral".

En su comunicado, la federación ha denunciado que Quiles y Ndongo, "amparándose en una mal entendida libertad de expresión, ocupan nuestro espacio, torpedean las ruedas de prensa y boicotean comparecencias faltando al respeto a los compañeros y, sobre todo, a los ciudadanos, a los que tratan de engañar". Asimismo, ha señalado que "sus comportamientos no cumplen con los mínimos estándares de conducta y confunden deliberadamente los papeles de militante e informador".

La propia APP había solicitado amparo a la FAPE por sentirse atacada por los sancionados y sus superiores. La federación subraya la gravedad de este hecho al tratarse de una denuncia colectiva de "una asociación que representa a periodistas de distintas sensibilidades" y no de una queja individual.

La FAPE ha precisado no obstante que su posición no cuestiona "en modo alguno la formulación de preguntas incómodas" y ha recordado que "la labor periodística exige indagar, fiscalizar a los responsables de la vida pública y plantear cuantas cuestiones resulten necesarias". Sin embargo, ese ejercicio "debe desarrollarse siempre dentro de los márgenes del respeto, la convivencia y las normas que rigen los espacios institucionales".

Asimismo, la FAPE ha advertido del riesgo que "la polarización política y la creciente crispación en el espacio público y mediático" suponen para el periodismo, al, a su juicio, erosionar "la confianza de la ciudadanía en la información y, por tanto, en la credibilidad de sus profesionales".

Quiles trabaja para el medio digital Estado de Alarma (EDATV) y Ndongo está acreditado por Periodista Digital. Ambos acumulan casi una decena de denuncias por incumplir el reglamento del Congreso, que se modificó hace diez meses para introducir un régimen sancionador específico para informadores.

El bloque mayoritario de la Mesa justificó la decisión en "el crecimiento casi exponencial de las denuncias contra ambos y el aumento de la gravedad de los hechos denunciados" en las últimas semanas, así como en "el notable deterioro de la situación en las salas de prensa y otras dependencias de la institución".