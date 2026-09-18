La FCJE destaca el legado de Nostra Aetate y valora el compromiso del Vaticano con el diálogo judeo-católico

Archivo - Varios hombres judíos con kipá. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha expresado su agradecimiento al Vaticano por el documento hecho público con motivo del 60 aniversario de la Declaración Nostra Aetate, un texto que, según los judíos, "sigue siendo, seis décadas después, una referencia fundamental para el diálogo interreligioso".

En un comunicado publicado este viernes, la FCJE ha destacado la importancia de aquella declaración para la defensa de valores compartidos: "el respeto mutuo, la tolerancia y el derecho fundamental a la libertad religiosa".

"No olvidamos que Nostra Aetate nació de la necesidad de dar una respuesta, desde la propia conciencia de la Iglesia, al horror del Holocausto. Fue la primera vez que un documento oficial católico reconoció las raíces judías del cristianismo, afirmando con claridad que Jesús era judío y que nunca dejó de serlo. Ese reconocimiento cambió la relación entre la Iglesia y el pueblo judío, y su legado sigue vivo hoy", ha subrayado la FCJE.

En este sentido, ha agradecido especialmente "que el documento vuelva a subrayar la especificidad del diálogo con el judaísmo, con el que la Iglesia comparte un patrimonio espiritual común". Por su parte, según ha añadido, "ese reconocimiento es mutuo". "Creemos firmemente que entre creyentes, el diálogo y el respeto por la religión ajena son la base de nuestro entendimiento", ha remarcado la FCJE.