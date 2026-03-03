Febrero de 2026 fue el cuarto más cálido desde 1961, con una temperatura 2,4ºC superior a lo normal

Archivo - Aumento de temperaturas. En Sevilla, a 04 de febrero de 2020. - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Febrero de 2026 fue el cuarto febrero más cálido desde el inicio de la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en 1961. Tuvo un carácter muy cálido en la España peninsular, con subidas y bajadas de temperaturas, pero sin episodios fríos y una temperatura 2,4ºC superior a lo normal.

Así lo ha señalado el organismo estatal a través de una serie de mensajes en 'X', en los que ha señalado que sólo ha registrado tres febreros más cálidos que el de este año: el de 2020, el de 1990 y el de 2024. En ellos ha indicado también que durante el mes se midieron seis récords de días cálidos (específicamente, durante los días 10, 11, 23, 24, 25 y 26).

"Eso significa que esas seis fechas concretas fueron las de temperatura media más alta en el conjunto de España desde 1950. En un clima no alterado, serían esperables cinco récords de este tipo en todo el año", ha puntualizado.

En líneas generales, ha explicado que el invierno 2025-2026 ha tenido un carácter muy cálido en el conjunto de la España peninsular. Su temperatura media fue de +1°C superior a lo normal, lo que lo sitúa entre los seis inviernos más cálidos de las últimas tres décadas.

En el conjunto de la serie histórica, ha sido el noveno invierno más cálido. En este aspecto, ha especificado que de los ocho inviernos con mayor temperatura media que el de 2025-2026, cuatro se han registrado desde 2019-2020.

"Aunque el invierno haya tenido carácter muy cálido, ha habido episodios fríos, especialmente en Navidad. A lo largo del resto de enero las temperaturas estuvieron en torno a valores normales. En el resto de diciembre y febrero predominaron temperaturas por encima de lo normal", ha apuntado.