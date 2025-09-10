La Federación de Comunidades Judías de España y Háblame de Sefarad se unen para promover el patrimonio judío español

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), que representa oficialmente a los judíos españoles, y la empresa Háblame de Sefarad han suscrito un acuerdo de colaboración con el objetivo de establecer un marco de trabajo común que permita la creación y puesta en marcha de un proyecto integral destinado a la investigación, difusión y promoción del patrimonio judío en España.

El acuerdo, que tiene una duración inicial de dos años, contempla, entre otras líneas de actuación, la preservación, investigación y divulgación de la historia y la cultura judía en España; el fomento de actividades educativas, culturales y académicas; la promoción del turismo cultural vinculado al judaísmo español y la creación de espacios de encuentro y diálogo que fortalezcan el conocimiento y la valoración del patrimonio judío en el presente.

Según ha informado la FCJE en un comunicado, con esta colaboración, la FCJE y Háblame de Sefarad reafirman su "compromiso con la memoria, la diversidad cultural y la proyección de la herencia judía como parte integral de la identidad española".