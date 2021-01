La Federación LGTB exige que se deje de penalizar a los ayuntamientos que "ensalzan" la bandera arcoíris

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB)

ha exigido este lunes que se garantice la seguridad jurídica de las administraciones locales que decidan "ensalzar" la bandera LGTBI y pide que se deje de penalizar o condenar la demostración de apoyo explícito a este símbolo.

La entidad hace referencia con este mensaje a la decisión del Tribunal Supremo que, el pasado mes de mayo, prohibió a las administraciones el uso de banderas no oficiales en sus sedes. A juicio de la FELGTB, esta sentencia deja "algunas lagunas jurídicas" de manera que la decisión final sobre si la proyección del arcoíris en las fachadas municipales incumple el fallo o no depende actualmente de cada juez en caso de denuncia.

De este modo, indica, mientras el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valladolid condenó hace tres semanas a la Diputación de esta provincia por colgar la bandera LGTBI en uno de los balcones --tras una denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos--, el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha archivado el caso --denunciado por la misma entidad-- contra el alcalde de esta ciudad que colocó esta bandera el Día del Orgullo en la fachada municipal.

"Hay voces dentro del Poder Judicial que defienden que las administraciones locales sí pueden 'ensalzar' símbolos que representen valores constitucionales como la bandera arcoíris", advierte la federación.

UNA CENSURA "ANTICONSTITUCIONAL"

Su presidenta, Uge Sangil, ha indicado que la bandera arco iris representa "valores constitucionales que no impiden que la Administración Pública actúe con objetividad y neutralidad" y apunta que, "censurar símbolos en favor de la igualdad y la libertad en

las instituciones es inconstitucional".

"Entendemos y defendemos que un ordenamiento jurídico basado en el pluralismo no debería prohibir este tipo de manifestaciones en favor de la justicia social, que no solo no vulnera los preceptos constitucionales, sino que los aplaude", ha explicado.

Es por eso, que la FELGTB llama a "una reflexión" con el objetivo de que "se despenalicen por completo y de manera clara las muestras de apoyo a la igualdad de derechos y oportunidades" para el colectivo y se "ponga fin" al "aluvión de decisiones judiciales contradictorias" en esta materia.