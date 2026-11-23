El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a las elecciones del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado por una nueva ley de eutanasia que añada "un plus para garantizar la vida digna" y que mantenga "aquellas partes que son correctas" de la que actualmente está en vigor.

Así lo ha expresado Feijóo en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press al ser preguntado por su intención de derogar o reformar la ley actual. En este sentido, el líder del PP se ha referido "a una nueva ley de eutanasia" y ha informado de sus reuniones con sociedades científicas en las que, según ha explicado, le advirtieron "de las lagunas de esa ley".

En relación a estas supuestas lagunas, Feijóo ha aludido al caso de Noelia, la joven que recibió la eutanasia a los 30 años y que, en opinión del canditado popular, ha demostrado que "la ley no está bien planteada". Y ha mencionado la carta recibida de la madre de la joven en la que le solicita "que se hagan las cosas bien, que los servicios tienen que funcionar" y "en el caso de Noelia fue una concatenación de fallos de los servicios sociales, los sanitarios...".

Por ello, Feijóo comprende "regular" la muerte digna pero, en su opinión, "la vida digna es una prioridad para cualquier político y de cualquier ley". "El proyecto de ley para la vida digna no es excluyente con la ley de eutanasia para la muerte digna y no se puede regular la muerte digna sin regular la vida digna", ha añadido.

"Si no das apoyo psicológico, psiquiátrico, sanitario, farmacológico, seguimiendo, al final las personas creen que solo hay una vía", ha continuado Feijóo que se ha preguntado si "es criticable proteger la vida de la gente".