El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña, a 22 de noviembre de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). El encuentro político del líder del PP con sus votantes coincidirá en una mi - Javi Carrión - Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno para las elecciones del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que "la televisión española parece una televisión norcoreana". "Volveremos a cumplir la ley, volveremos a la proporcionalidad y a la equidad en el tratamiento informativo de televisión", ha señalado.

Así lo ha expresado el líder del PP en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre si garantiza que los informativos de RTVE seguirán una línea independiente y con profesionales reconocidos.

"La televisión española parece una televisión norcoreana y, por tanto, lo que tenemos es que volver otra vez a cumplir la ley", ha apuntado, para después añadir que "las televisiones públicas que se financian con impuestos tienen que ser coherentes con los resultados electorales y con los tiempos informativos de acuerdo con la representación electoral".

Según Alberto Núñez Feijóo, en Televisión Española "hay una serie de productoras que se están forrando con dinero público, que están cobrando millones y millones de euros con independencia de esa audiencia".

"Y la Televisión Española, los informativos, son una vergüenza. Por tanto, volveremos a cumplir la ley, volveremos a la proporcionalidad y a la equidad en el tratamiento informativo de televisión", ha zanjado.