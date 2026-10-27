Feijóo garantiza que mantendrá la Ley de plazos del aborto y ofrecerá alternativas para mujeres que quieran ser madres

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. - Manuel Ángel Laya - Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado que mantendrá la ley de plazos del aborto si gobierna a partir del 29 de noviembre y ofrecerá "posibilidades e incentivos" para las mujeres que quieran ser madres y tengan dificultades económicas.

Así lo ha expresado el dirigente popular en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press al ser preguntado por la posible revisión del consentimiento paterno de las menores para abortar y si mantendrá la ley de plazos. "Si, seguirá siendo una ley de plazos, es lo que está firmado, es lo que he dicho, lo que creo y no cambio de opinión, no soy Sánchez", ha argumentado Feijóo de forma tajante.

El dirigente del PP ha asegurado que "acatará" el fallo del Tribunal Constitución respecto al aborto del embarazo. "Lo he firmado, creo que fue en enero de 2025, está en las redes sociales, y acato por supuesto esa sentencia y las mujeres en mi país tendrán los mejores servicios sanitarios cuando quieran ejercer la interrupción voluntaria del embarazo", ha insistido Feijóo que también ha expresado su voluntad de "buscar posibilidades e incentivos para todas aquellas mujeres que tengan dudas entre tener hijos o no por un problema económico".

SOBRE LA EUTANASIA

Respecto a la ley de eutanasia, Feijóo ha recordado que su partido no ha votado a favor de la ley y ha admitido sus "discrepancias" a la vez que ha reconocido "el derecho a una muerte digna como último eslabón cuando no se puede tener una vida digna".

Para Feijóo, "este es un debate muy de fondo, un debate ético, moral, de libertades individuales, de enorme complejidad y, por tanto, que se diga que aquí se puede hacer lo que cada uno le dé la gana, en un país democrático o en un Estado de derecho no es lo que corresponde".

Por ello, ha apuntado la necesidad de mejorar los cuidados paliativos en España, especialmente en zonas con que necesitan mayor cobertura, así como la información médica a las personas en esta situación.

Y, en este sentido, ha aludido sus reuniones con "la Sociedad Española de Psiquiatría, con la de Medicina Interna, con muchos médicos y sociedades científicas que no están de acuerdo con este texto y, para Feijóo "conviene matizar: ¿derecho a la muerte digna? si, ¿derecho a la vida digna y compromiso de las administraciones públicas para garantizar una vida digna, por supuesto".