La FELGTB condena los cursos de homosexualidad: "Ni el obispo de Alcalá ni la Iglesia están por encima de la OMS"

Publicado 02/04/2019 18:12:07 CET

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha condenado la celebración en el Obispado de Alcalá de Henares de cursos para "curar" la homosexualidad, algo que tacha de "atentado contra el derecho a ser", e insta a la Comunidad de Madrid y a la Fiscalía General del Estado a "tomar medidas".

"Ni el obispo de Alcalá, ni los obispos, ni la Iglesia están por encima de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", ha subrayado la presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, en declaraciones a Europa Press. "Ser lesbiana, gay, transexual o bisexual no es ninguna enfermedad, lo dice la OMS", ha añadido.

Para Sangil, estas terapias son "un atentado contra el derecho a ser, contra el derecho humano". Además denuncia una "incitación al odio continuada", en referencia también a otras declaraciones anteriores del obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plà, sobre la homosexualidad.

"Es la incitación al delito de odio continuamente por parte de esta entidad (Obispado de Alcalá de Henares), aparte de las terapias, con declaraciones con las que se nos está ofendiendo", ha denunciado.

Asimismo, ha recordado que en la Comunidad de Madrid este tipo de terapias están prohibidas por la Ley contra la LGFTBfobia pudiendo ser sancionados quienes las impartan.

"No solo la Asociación de Psiquiatría Americana sino el Consejo General de Psicología de España ya han comunicado que los profesionales de la salud mental --y en este caso parece ser que esta señora no lo es-- no deben instar a los pacientes a modificar su orientación sexual o de identidad ya que es contraproducente y puede derivar en problemas de ansiedad y depresión", ha explicado.

Esto no está basado, según ha precisado Sangil, en "ideas preconcebidas" sino en base a estudios de los que se desprende que "no existe evidencia científica de que una persona LGTB pueda dejar de serlo". Por ello, ha advertido de que hacer este tipo de terapias supone "un riesgo para la salud" de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales.

Ante estos hechos, la FELGTB ha asegurado que está "estudiando posibles acciones legales" e instan a la Comunidad de Madrid y a la Fiscalía del Estado a que "tome medidas en el asunto". En un mensaje en su cuenta de Twitter, la Federación exige que estas prácticas "ilegales" no queden "impunes".

DEMANDA DE COGAM ANTE LA COMUNIDAD DE MADRID

Por su parte, el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM) ha presentado una demanda a la Comunidad de Madrid contra estos cursos y pide que abra expediente y sancione tanto a la supuesta terapeuta que los imparte como al Obispado por estos "graves hechos".

"Que abra expediente y sancione a la supuesta terapeuta como a la institución promotora (Obispado de Alcalá de Henares)", reza la demanda presentada por COGAM ante la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y de Familia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, tras conocer la noticia sobre estos cursos, publicada en el diario.es.

El escrito, presentado por la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo, señala además que la supuesta terapeuta actuó con una conducta "claramente dolosa" ya que "conociendo la prohibición de su actuación" --según la Ley de la Comunidad de Madrid contra la LGTBIfobia--, la estaba llevando a cabo".

Esta norma considera una "infracción muy grave" las "terapias de aversión o de conversión de orientación sexual e identidad de género", es decir, "todas las intervenciones médicas, psiquiátricas, psicológicas, religiosas o de cualquier otra índole que persigan la modificación de la orientación sexual o de la identidad de género de una persona"

Además, la ley señala que para la comisión de esta infracción "será irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias".