FELGTBI+ denuncia que las mujeres lesbianas son objetivo de "violencia, estigmatización y discriminaciones múltiples"

Archivo - Imágenes de la marcha del día Internacional del Orgullo LGTBI, a 28 de junio de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Paula Iglesias, ha denunciado que las mujeres lesbianas sob objetivo de "violencia, estigmatización y discriminaciones múltiples", con motivo del Día de la Visibilidad Lésbica, que se conmemora cada 26 de abril.

"Resulta urgente aprobar un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, que proteja de manera efectiva a las personas LGTBI+, incluidas las mujeres lesbianas, que siguen siendo objetivo de violencia, estigmatización y discriminaciones múltiples", ha asegurado Iglesias.

En este sentido, ha advertido de que el Pacto de Estado "es el único instrumento que permitirá establecer protocolos específicos, protección a las víctimas para favorecer las denuncias, tipos penales bien definidos, organismos competentes y recursos suficientes, además de una base jurídica para tipificar mejor el odio y sus penas a través del Código Penal".

No obstante, ha avisado de que contar con una legislación "pionera" en materia de derechos LGTBI+ "no es suficiente si no se traduce en derechos efectivos en la vida cotidiana". En esta línea, ha reivindicado entornos laborales "libres de discriminación", con "protocolos claros" contra el acoso por LGTBIfobia, formación obligatoria y "herramientas eficaces" que "aseguren que ninguna persona LGTBI+ vea vulnerados sus derechos".

También apuesta por una "atención especializada" a las mujeres lesbianas, que son la parte del colectivo que menos denuncia estas situaciones, según el informe 'Estado del Odio 2026', de la FELGTBI+. "Defender la visibilidad lésbica es también defender la democracia, los derechos humanos y la igualdad real en todos los espacios de la sociedad", ha defendido Iglesias.

De la misma manera, la coordinadora del Grupo de Políticas Lésbicas de la Federación Estatal LGTBI+, Inés B. García, ha recordado que las mujeres lesbianas están "presentes en todos los ámbitos de la sociedad", a pesar de su "falta de visibilidad", que ha explicado que "no es casual". "Resultado de estructuras de desigualdad y violencia y de un contexto en el que los discursos de odio siguen teniendo un impacto directo sobre nuestras vidas", ha agregado.

Igualmente, la Federación ha destacado que, según el informe 'Estado del Odio 2026', más de una de cada cuatro mujeres lesbianas (26%) ha sufrido trato vejatorio o violencia verbal en el último año y una de cada cinco (20%) aislamiento o rechazo.

Además, según esta investigación, aproximadamente una de cada diez mujeres lesbianas (11%) ha sufrido un trato desigual en el ámbito laboral debido a su orientación sexual y también aproximadamente una de cada diez (9%) ha visto negado un derecho por ser del colectivo. Sin embargo, revela que el 60% de las lesbianas víctimas de odio no denuncia.