FELGTBI+ denuncia que la realidad bisexual sigue siendo "cuestionada" 25 años después de la creación de su bandera

Archivo - Una mujer con la bandera del orgullo bisexual, participa en una concentración por el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual, en la Plaza de Callao, a 23 de septiembre de 2021, en Madrid (España). Como cada 23 de septiembre, desde 1999 se c - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha denunciado que "la realidad bisexual sigue siendo constantemente cuestionada", 25 años después de la creación de la bandera bisexual.

Así lo ha criticado la organización, que ha destacado que, según el CIS, el 3,7% de la población española se declara bisexual, un 55% de la población LGTBI+, dato que coincide con la encuesta 'Estado LGTBI+', de 40db para FELGTBI+.

Este dato supone que, en España, hay alrededor de un millón y medio de personas bisexuales mayores de edad. "Las personas bisexuales seguimos siendo una realidad molesta que se prefiere ignorar o negar", ha alertado el co-coordinador del Grupo de Políticas Bisexuales de la Federación Estatal LGTBI+, Alex Robles, quien asegura que no se les contempla y tienen que "corregir constantemente" a su entorno para que se les reconozca como son.

"Ya es bastante complicado salir del armario en general, pues para alguien bi o de otra plurisexualidad, se convierte en algo que hay que hacer continuamente porque se nos cuestiona a diario", asegura Robles.

En este sentido, la co-coordinadora del Grupo de Políticas Bisexuales, Noelia Mellado, explica que "esta situación de negación constante tiene consecuencias en la salud mental". Según la encuesta 'Estado LGTBI+ 2023', elaborada por 40db, para la Federación Estatal LGTBI+, son la letra del colectivo que mayores niveles de depresión declara, junto con las personas trans.

"Somos la sigla que mayor predisposición tiene a padecer depresión debido al monosexismo que nos atraviesa a diario. También es importante destacar que las personas bi y pluri también podemos ser trans (o no binarie) por lo que la situación podría ser más complicada aún al sumar ambas siglas afectadas especialmente por el monosexismo", dice Mellado.

ACOSO, DISCRIMINACIÓN Y AGRESIONES

Además, según la investigación, un 29% de las personas bisexuales ha sufrido acoso; un 26% ha sufrido discriminación; y un 8%, agresiones. "No disponemos de espacios seguros ni en la ciudad, ni en las zonas rurales, por lo que, ni el sexilio se nos presenta como una opción para poder visibilizarnos sin miedo y vivir sin discriminaciones. No ha calado en todos estos años que somos una posibilidad más y que la bisexualidad no tiene ni mucho menos que ser necesariamente una fase de una orientación monosexual a otra", denuncia Mellado.

Asimismo, advierte de que las mujeres bisexuales están "expuestas a altas tasas de violencia sexual y ginecológica por la fetichización" que sufren. "Los prejuicios y la bifobia nos hace ser percibidas por parejas cishetero como juguetes sexuales, más que como personas con emociones y necesidades", añade.

Defiende que "los hombres bisexuales sufren la presión del sistema cisheteropatriarcal al ser la excepción a la heteronormatividad y que las personas bisexuales y plurisexuales no binarias y de otros géneros sufren la violencia del borrado y la invisibilización, ya que nunca aparecen en los estudios o estadísticas".

Por otra parte, Alex Robles manifiesta que, debido a estas violencias, las personas bisexuales en procesos de asilo internacional optan por ocultar su bisexualidad o plurisexualidad y se hacen pasar por homosexuales para no quedar excluidas del proceso. "Esto perpetúa el borrado bisexual y la bifobia", denuncia.

"Se nos exige demostrar ser bisexuales para acceder a un país de acogida violando nuestros derechos humanos cuando nuestra integridad peligra. ¿Cómo vamos a demostrar nuestra bisexualidad en un contexto en el que cualquier acción puede tener consecuencias mortales para quien se visibiliza?", plantea.

Con motivo del Día de la Visibilidad Bisexual 2023, en el que se conmemora el 25 aniversario de la bandera, quieren recordar que siguen siendo bisexuales o de cualquier otra plurisexual independientemente de sus parejas o de su historial sexoafectivo y/o romántico. "Y es que, ser bisexual no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer, sino de lo que sentimos y cómo nos autopercibimos", expone.

Finalmente, reivindican la creación de políticas de sensibilización y concienciación sobre la realidad de la bisexualidad y de otras plurisexualidades en todos los ámbitos: familiar, educativo, cultural, judicial, social y laboral, para luchar contra el cuestionamiento constante y el borrado bisexual.