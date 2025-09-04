Feministas convocan una marcha este sábado en Madrid para pedir "contundencia" contra los "vientres de alquiler"

Archivo - Varias mujeres vestidas con el uniforme del 'Cuento de las Criada' se manifiestan bajo el lema ‘Las mujeres no se alquilan, los bebés no se compran’, frente al Ministerio de Justicia, a 22 de abril de 2023, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones feministas han convocado una concentración este sábado 6 de septiembre en Madrid para pedir "contundencia" contra los "vientres de alquiler".

Así, en una marcha que comenzará a las 12:00 horas en Callao y terminará en Sol y ataviadas con el traje que se popularizó en la serie de 'El Cuento de la Criada', expresarán su oposición al "alquiler de vientres" y denunciarán "los intentos de legalizar la explotación de las capacidades reproductivas de las mujeres".

Según ha señalado una de las portavoces de este encuentro, Marta Cárdaba, en declaraciones a Europa Press, un "ejército de mujeres", unas 200, marcharán por las calles madrileñas vestidas de rojo para pedir el cese de la publicidad de las agencias de gestación subrogada y la prohibición de esta práctica.

"Hay un abuso, se sortea la legalidad y de alguna manera se pretende normalizar esta cuestión como si fuera una simple técnica. Y consideramos que esto hay que pararlo, que hay que convencer a la opinión pública de que un embarazo es un proceso biológico completo y no es una técnica. Hay que convencer a la opinión pública de que no se pueden vulnerar los derechos de las mujeres", ha subrayado.

El Gobierno aprobó en abril una instrucción para prohibir el registro directo de menores nacidos por gestación subrogada. Así, solo se puede formalizar la inscripción de los bebés siguiendo los cauces habituales de determinación de la filiación (la relación jurídica entre hijos y padres): por vínculo biológico o por adopción.

En cuanto a esta instrucción, Cárdaba ha admitido que añade "dificultad" pero que es "totalmente insuficiente". "Dejemos de hacernos trampas al solitario y hagamos de una vez una legislación contundente y más en un Gobierno donde, al menos públicamente la parte socialista y la ministra de Igualdad, que pertenece a esa parte socialista, se ha declarado públicamente en contra de los bienes de alquiler", ha agregado.

Precisamente, este sábado también está previsto que se celebre en la capital el II Congreso Internacional de Gestación Subrogada, al que la Asociación Son Nuestros Hijos ha invitado a la ministra de Igualdad, así como a organizaciones feministas, a asistir y participar para conocer la realidad de estas familias.

Respecto a este evento, Cárdaba ha dicho que "no se puede dejar pasar" que "en un país donde no es legal esta práctica y donde el contrato es nulo se establezca un congreso, se siga planteando como que esto es simplemente una técnica y una práctica a legalizar y normalizar".

Entre las convocantes de la marcha feminista se encuentran la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, Mujeres Proguesistas Retiro y Enclave Feminista. Además, apoyan la concentración Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis y APRAMP.