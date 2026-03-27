Feministas piden blindar por ley el deporte femenino tras la decisión del COI sobre atletas trans

Archivo - Algunas de las pancartas en una manifestación convocada por Movimiento Feminista contra la violencia machista, a 25 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Feministas de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han pedido blindar por ley el deporte femenino tras la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de prohibir a las mujeres transgénero competir en categorías femeninas.

En concreto, el COI anunció este jueves una nueva política sobre la protección de la categoría femenina en el deporte olímpico que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y que no tendrá carácter retroactivo, que prohibirá a las mujeres transgénero competir en categorías femeninas.

Según explicó, ahora la elegibilidad para cualquier evento de categoría femenina en los Juegos Olímpicos o cualquier otro evento que auspicie, incluidos los deportes individuales y de equipo, "está limitada a mujeres biológicas, lo cual se determina sobre la base de una prueba única del gen SRY" y detectar su "ausencia o presencia".

Para la organización de mujeres, la decisión del COI supone "un reconocimiento explícito de una realidad ampliamente documentada por la evidencia científica: la existencia de ventajas competitivas derivadas del sexo, que se mantienen a lo largo de la vida y que no desaparecen mediante intervenciones hormonales".

En esta misma línea, dichas "ventajas" expone que colocan a las mujeres en una situación de "clara desigualdad" cuando compiten contra personas del sexo masculino, aunque se autoidentifiquen como mujeres.

También considera que la decisión del COI marca "un cambio de rumbo significativo" en el ámbito internacional y sostiene que es continuación de un cambio similar en varias federaciones deportivas. Así, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres exige la revisión y modificación inmediata de todas aquellas normativas nacional y autonómicas "que vulneran el principio de igualdad, equidad y seguridad en el deporte femenino".

De la misma manera, destaca que "el deporte debe ser un espacio de justicia, mérito y condiciones equitativas". "La protección de las categorías deportivas femeninas no es una cuestión ideológica, sino una exigencia basada en la evidencia, en la ciencia y en el respeto a los derechos de las mujeres", subraya.

La organización ha colaborado en campañas de divulgación en las "determinantes" para aportar "datos científicos sólidos" que, según señala, "han permitido contrarrestar un relato que pretendía instrumentalizar el deporte como herramienta de validación de identidades, a costa de comprometer principios fundamentales como la igualdad de oportunidades y la justicia competitiva".

LEYES DE CCAA

Igualmente, explica que 15 comunidades autónomas han incorporado en su legislación disposiciones que obligan a permitir "la participación en las categorías femeninas de varones que se autoidentifican como mujeres, generando un marco de desigualdad e inseguridad para las atletas".

Si bien, detalla que las primeras leyes LGTBI y trans autonómicas no hacían referencia a esa participación, a partir de 2015, se redacta una nueva generación de leyes que, "siendo copias unas de otras, pivotan sobre la idea de la 'identidad de género' lo que en la práctica deportiva implica permitir la participación de atletas de sexo masculino en las competiciones de las mujeres".