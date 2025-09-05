Fernando Sánchez se incorpora a Vocento como director de la gestión comercial para los diarios regionales

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fernando Sánchez (Madrid, 1978) se ha incorporado a Vocento.Medios como director de gestión comercial regional, un puesto de nueva creación que tiene como objetivo impulsar la estrategia comercial de los diarios a nivel regional.

Sánchez se une al equipo de Juan Pedro Díaz Armendáriz, director General Comercial de Vocento, para "liderar la definición de productos innovadores, la optimización de herramientas comerciales y la coordinación estrecha con los equipos directivos locales".

Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y formado con el Executive Program Digital Marketing en The Valley Digital Business School, empezó su trayectoria profesional en 2002 en Iberia como ejecutivo de publicidad.

Se adentró en el mundo de los medios de comunicación en 2005 a través de PRISA donde desempeñó diversos puestos en las áreas de Marketing y Comercial. En 2018 fichó por Movistar+ como director de Brand Experience y, un año más tarde, regresó a PRISA como Director de PRISA Content.

Posteriormente trabajó en Omnicom Media Group, Upgrade Hub (startup de formación y desarrollo digital) y, finalmente, se incorporó a Experientia, la agencia de marketing experiencial del Grupo Godó, como Director de Patrocinios. Ocupó este puesto hasta septiembre de este año, cuando ha asumido el cargo de Director de Gestión Comercial Regional de Vocento Medios.

Sánchez, ha declarado que "en un momento tan retador en los medios, es especialmente ilusionante incorporarse a Vocento.Medios, donde la innovación publicitaria y experiencial es el pilar clave".