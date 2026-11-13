Figaredo admite que pedir "cazar" inmigrantes no fue "la mejor palabra"

El diputado de Vox José María Figaredo atiende a los medios de comunicación, a 30 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de desregulación, energía y economía de Vox, José María Figaredo, ha asegurado que no estuvo acertado al llamar a "cazar" a "todos" los inmigrantes que llegaron a España durante la crisis migratoria de julio en la que más de 80.000 personas cruzaron la frontera ceutí con Marruecos.

"En cuanto a lo de cazar, le reconozco que probablemente no fue la mejor palabra. Probablemente no fue la mejor expresión", ha afirmado Figaredo este viernes en un debate económico celebrado en LaSexta, recogido por Europa Press.

El dirigente de Vox aseguró que había que "cazarlos a todos, uno a uno", añadió tras la crisis migratoria. El propio Figaredo aseguró entonces que ni se arrepentía ni se retractaba de las declaraciones, hasta que este viernes ha emplear la palabra "cazar" no fue "la mejor expresión".

Así ha respondido a las críticas del representante de Frente Amplio en el debate y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que en un primer momento ha rechazado debatir sobre inmigración con quien "llamó a cazar migrantes y dos días después asaltaron a un niño de 14 años por la calle".

"Ustedes culpan a los pobres, a los migrantes, a las mujeres, a los pensionistas, con tal de que no se mire hacia arriba, al 1% de la población", ha rematado Bustinduy.