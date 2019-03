La filósofa estadounidense Nancy Fraser visitará Madrid para participar en unas jornadas sobre las luchas feministas

Actualizado 12/03/2019 18:04:53 CET

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La filósofa estadounidense Nancy Fraser acudirá a Madrid la próxima semana para participar en unas jornadas sobre las luchas feministas que se celebrarán el viernes 22 y el sábado 23 de marzo, en las que ofrecerá una conferencia, un seminario y mantendrá un encuentro con activistas.

En las jornadas, organizadas por el Grupo de Estudios Críticos junto al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Medialab Prado, Fraser "pretende analizar las relaciones existentes entre las luchas feministas, la constitución del feminismo como propuesta política en esta coyuntura de gravísima crisis política y social y las actuales transformaciones del capitalismo neoliberal en una clave cada vez más autoritaria, depredadora y brutal", explican las organizadoras.

Las jornadas de Fraser en Madrid, que se enmarcan en las acciones del 8 de marzo y la huelga feminista, comenzarán con la conferencia 'Capitalismo, derechos y luchas feministas' el viernes 22, a las 19 horas, en el auditorio Sabatini del Museo Reina Sofía.

El sábado, la estadounidense ofrecerá el seminario 'Feminismos, teoría crítica, política', de 10 a 14 horas, en Medialab, y ese mismo día, a las 19 horas, tendrá un encuentro con activistas en el Centro Social La Ingobernable de la capital.

Con estas jornadas, se debatirá "la necesidad de pensar el nuevo feminismo contra la crisis sistémica del capitalismo" y "la continuación del 8M como fenómeno imparable de construcción de subjetividad, análisis y propuesta política", apuntan las organizadoras.

"Se trata, además, de trazar la evolución del movimiento feminista desde la década de 1970 hasta la actualidad y de anticipar una nueva fase, radical e igualitaria, del pensamiento y la acción feministas, que será capaz de insertarse con fuerza en el actual ciclo de luchas contra las políticas y las prácticas neoliberales", añaden.

En este contexto, la filósofa y profesora estadounidense apuesta "por que el feminismo se convierta en una fuerza que trabaje y luche, en concierto con otros movimientos igualitarios, por situar la economía capitalista bajo el control democrático" con el objetivo de "transformar y superar el capitalismo como sistema histórico de dominación" contra "las grandes mayorías de las clases trabajadoras y populares del planeta", según el Grupo de Estudios Críticos.

Nancy Fraser es titular de la cátedra Henry A. and Louise Loeb de Ciencias Políticas y Filosofía en la New School de Nueva York (Estados Unidos), ocupa la cátedra de Justicia Global en el Collège d'Études Mondiales de París (Francia) y es profesora en el Centre for Gender Research de la Universidad de Oslo (Noruega).