El fin de semana deja 16 muertos en las carreteras españolas, 4 de ellos motoristas

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MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Durante el fin de semana se han producido once siniestros mortales en los que han fallecido dieciséis personas, de los cuales cuatro eran usuarios vulnerables, todos ellos motoristas.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), recogidos por Europa Press, ocho de los once siniestros ocurridos del 26 al 28 de junio han ocurrido en vía convencional y tres en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido sieste salidas de la vía y cuatro colisiones.

La siniestralidad ha tenido lugar en: Tobarra (Albacete), Castelló de la Plana y Pina de Montalgrao (Castellón), Iniesta (Cuenca), Niebla (Huelva), Biescas (Huesca), Alcalá la Real (Jaén), Triascatela (Lugo), Málaga (Málaga) y Zaragoza (Zaragoza).

En el acumulado anual hasta el 28 de junio, la DGT lleva contabilizados 495 fallecidos en vías interurbanas, 135 de ellos han muerto durante el mes de junio.