Este fin de semana dejará amaneceres a 0ºC en interior peninsular y lluvia y nieve en tercio norte desde 300 m

Archivo - Decenas de personas durante la procesión del Calvario el Viernes Santo en Cuenca, a 18 de abril de 2025, en Cuenca, Castilla-La Mancha (España). - Lola Pineda - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 'operación salida' de la Semana Santa de 2026 tendrá este fin de semana predominio de tiempo estable, con precipitaciones acotadas al extremo norte peninsular, chubascos en Baleares el domingo, y vientos intensos y ambiente frío ese día en amplias zonas, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En líneas generales, el tiempo de hoy será estable, sin apenas lluvias excepto por "cuatro gotas" que podrán caer en el Cantábrico oriental, puntos del sur de Andalucía y Baleares. De acuerdo con Del Campo, lo más destacado será el viento. En este sentido, se registrarán rachas muy fuertes en el nordeste peninsular y en el archipiélago balear. Por lo demás, las temperaturas serán más bajas en Andalucía y más altas en el resto.

El amanecer del sábado será frío en el interior peninsular, hasta tal punto que incluso se registrarán heladas en algunas ciudades como Cuenca, Teruel, Soria o Segovia, que rondarán los 0ºC o incluso algo menos a primeras horas de la mañana. Por la tarde, eso sí, Sevilla llegará hasta los 25ºC, pero en el norte continuará haciendo frío en las horas centrales del día. Por ejemplo, Pamplona no pasará de 10 a 12ºC.

El portavoz de AEMET ha avanzado que se registrarán lluvias en el extremo norte peninsular, con una cota de nieve que bajará en esta zona hasta unos 700 a 900 m a últimas horas. En el resto del país no lloverá, pero Del Campo ha puntualizado que habrá que prestar atención a los vientos, que serán muy fuertes en el nordeste peninsular y en Baleares.

El Domingo de Ramos será una jornada con ambiente invernal, dado que las temperaturas bajarán en todo el país. En especial, lo haránen el este de la Península y en Baleares. Además, el viento soplará con rachas muy fuertes en el archipiélago balear, así como en amplias zonas del norte y del este del territorio peninsular.

"Atención, porque en zonas montañosas y del norte de Cataluña las rachas de viento podrían ser incluso huracanadas", ha advertido Del Campo.

De forma paralela, lloverá en el Cantábrico, Pirineos, Alto Ebro y Baleares, y, de hecho, los chubascos en el archipiélago podrán ser fuertes e ir acompañados de tormenta. Por su parte, la nieve aparecerá a partir de tan sólo 500 m y en puntos del nordeste peninsular incluso a partir de 300 m.

"Así que es importante consultar el estado de las carreteras si se va a viajar este día por el tercio norte de la Península", ha añadido el portavoz de AEMET.

Si bien no ha descartado que haya precipitaciones este día en puntos del área mediterránea peninsular, lo considera poco probable.

UNA SEMANA SANTA ESTABLE, EXCEPTO POR LLUVIAS EN EL EXTREMO NORTE

Del Campo ha señalado que las precipitaciones continuarán el lunes en el extremo norte de la Península y que en esta jornada también podrían producirse en zonas de montaña del resto de la mitad norte y de la zona centro.

Por esta parte, no rechaza que un sistema de bajas presiones situado al norte de África pudiera provocar un aumento de la inestabilidad y dejase lluvias en Baleares, extremo sureste de la Península y también en el sur de Andalucía, aunque un día más lo considera poco probable.

En este marco, las temperaturas subirán y con ellas la cota de nieve, que acabará por encima de unos 1500 a 1800 m. Si bien el amanecer registrará heladas en puntos del interior, por la tarde ya se rondarán de 23 a 25ºC en las regiones mediterráneas y se superarán los 25ºC en el Valle del Guadalquivir.

Eso sí, el ambiente será más frío en el interior, puesto que Vitoria o Logroño rondarán los 12 o 13ºC de máxima y Madrid los 15ºC. Además, el pronóstico indica que este día continuarán las rachas de viento muy fuertes en el nordeste de la Península y Baleares.

Durante las jornadas siguientes, que van del martes hasta el Jueves Santo, lo más probable que siga el tiempo en general estable, con lluvias sólo en el extremo norte de la Península. En este sentido, Del Campo ha puntualizado que los chubascos también podrían producirse en zonas de montaña del resto de la mitad norte.

Además, no descarta que también se puedan dar en Baleares y en puntos del área mediterránea. En lo que respecta a Canarias, se espera un tiempo tranquilo desde este fin de semana hasta el menos el Jueves Santo, con nubes en el norte de las islas más montañosas.

A pesar de ello, el archipiélago podría registrar alguna llovizna por allí. Asimismo, podría tener algo de calima a comienzos de la próxima semana. Al margen de ello, las temperaturas subirán un poco hasta llegar a valores agradables.