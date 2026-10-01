La financiación mundial para la biodiversidad alcanza entre 66.700 y 82.200 millones de euros anuales, según la OCDE

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MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La financiación mundial para la biodiversidad alcanzó entre 66.700 y 82.200 millones de euros anuales entre 2023 y 2025, según un nuevo análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El informe de la OCDE, titulado 'Panorama general de la financiación mundial de la biodiversidad', revela que la financiación de la biodiversidad "está aumentando tanto en fuentes públicas como privadas".

La investigación precisa que el gasto público interno representa alrededor de dos tercios de la financiación total para la biodiversidad, con una estimación de entre 40.900 y 56.500 millones de euros anuales en el período 2023-2025.

La financiación pública internacional, que abarca tanto la asistencia oficial para el desarrollo bilateral como multilateral, contribuyó con un promedio de 14.300 millones de euros anuales, mientras que la financiación privada nacional e internacional aportó 11.500 millones de euros.

El informe concluye que "tanto las finanzas públicas como las privadas están aumentando". El gasto público interno aumentó un 16% entre 2018-20 y 2023-24 en 63 países, según los datos de series temporales consistentes disponibles. Las finanzas públicas internacionales aumentaron un 94% durante el mismo período, mientras que la inversión privada aumentó un 73% entre 2018-20 y 2023-25.

Asimismo, advierte de que "revertir la pérdida de biodiversidad requerirá esfuerzos ambiciosos para movilizar financiación a gran escala". Mejorar el seguimiento y la presentación de informes sobre la financiación de la biodiversidad respaldará estos esfuerzos al proporcionar una visión más clara de las tendencias de financiación, añade el documento.

El informe se ha publicado mientras los países se preparan para la 17ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), que se celebrará en Ereván, Armenia, del 19 al 30 de octubre de 2026.