El Foro de la Familia valora la Ley Celaá como un "retroceso" en "calidad de enseñanza y neutralidad ideológica"

El Foro de la Familia considera que el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE), la conocida como 'Ley Celaá', plantea "un retroceso en la calidad de la enseñanza, en la despolitización de la educación de los menores y en los principios de subsidiariedad y de neutralidad ideológica".

En un análisis sobre el anteproyecto de ley, el director general del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, plantea que, si bien la reforma habla de "inclusión y diversidad", propone "un modelo único de enseñanza, homogéneo y excluyente, que ataca derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

A su juicio, la reforma supone un "retroceso" en "la protección de la libertad de educación y la libertad de enseñanza que lleva consigo el derecho a la educación recogido en el artículo 27 de la Constitución Española y en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos".

También pone de relieve que la introducción de nuevas materias en el currículo escolar como, por ejemplo, la de 'Educación en Valores Éticos' "se aleja" del objetivo de la "neutralidad ideológica" en la enseñanza pública.

Además, Rodríguez critica que la 'Ley Celaá' hace "énfasis" en "la no evaluación de los centros docentes, en la no publicación de resultados, en las trabas para la implantación de planes de mejora de calidad, en la no especialización curricular, en restar autonomía a centros docentes y a directores y en eliminar el criterio de demanda social".