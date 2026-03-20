Foro Nuclear elige a la directora de Supervisión Nuclear de Almaraz-Trillo como presidenta. - FORO NUCLEAR

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de socios de Foro Nuclear ha elegido este viernes como presidenta por unanimidad a Marta Ugalde Martínez, hasta el momento directora de Supervisión Nuclear y Coordinación Internacional en Centrales Nucleares Almaraz-Trillo. "Con este nombramiento, Foro Nuclear refuerza su apuesta por un liderazgo con autoridad técnica, experiencia internacional y una visión estratégica", ha indicado la organización.

Ugalde Martínez acumula más de 25 años de experiencia en el sector nuclear en los que ha ocupado puestos de alta responsabilidad en supervisión nuclear y gobernanza corporativa. De acuerdo con Foro Nuclear, su perfil profesional se caracteriza por una "sólida autoridad técnica, forjada en entornos de alta exigencia regulatoria y operativa", y por una visión estratégica "orientada a la mejora continua, la cultura de seguridad y la excelencia en el desempeño de las instalaciones nucleares".

Es ingeniera nuclear por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con un Programa de Dirección General por IESE Business School. En el ámbito internacional, ha ejercido un liderazgo relevante en la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), donde ha presidido el grupo de representantes de la industria nuclear compuesto por 21 organizaciones de 16 países y tres continentes.

Asimismo, ha formado parte del Comité Asesor de los Directores del Negocio Nuclear de WANO París, que contribuye a la reflexión estratégica sobre seguridad y excelencia operativa a nivel global. A partir de ahora, ejercerá la presidencia de Foro Nuclear durante los próximos dos años, con la posibilidad de prorrogar su mandato por periodos sucesivos, de acuerdo con los estatutos de la organización.

Para ella, representar al conjunto de la industria nuclear española supone un "auténtico privilegio". En esta nueva etapa, ha subrayado la importancia de un posicionamiento claro y fundamentado del sector en un momento "decisivo". "La energía nuclear ha demostrado ser un pilar esencial para dar respuesta a los grandes retos globales, siendo una fuente de energía asequible, que aporta estabilidad al sistema y garantiza el suministro de energía demostrando una extraordinaria resiliencia climática y geopolítica", ha afirmado.

Según ha señalado, la organización continuará impulsando el liderazgo del sector nuclear español y trabajando para asegurar la continuidad de las centrales españolas "mediante un diálogo constante y constructivo con los diferentes interlocutores".