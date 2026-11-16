Frente Amplio propone prohibir vuelos cortos, restringir megacruceros y cumplir el cierre nuclear

La candidata a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante el acto central de campaña de CHA-Frente Amplio Aragón, en el Centro Cívico Tío Jorge, a 15 de noviembre de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio plantea en su programa electoral, presentado este lunes, prohibir vuelos domésticos de corto radio que cuenten con una alternativa competitiva en tren de 2,5 horas, restringir la llegada masiva de megacruceros a los puertos y cumplir el cierre nuclear.

A su vez, la formación también propone alcanzar la neutralidad climática en 2050, crear una Vicepresidencia Ejecutiva de Transición Ecológica con autoridad sobre el resto de los ministerios y prohibir la publicidad de las corporaciones fósiles.

Además, plantea fijar por ley un compromiso presupuestario para destinar cada año el 3,5% del producto interior bruto (PIB) a la transición ecológica justa, la descarbonización industrial, la adaptación climática y las infraestructuras verdes. Asimismo, quiere reducir las emisiones un 38% en 2035 y un 85% en 2040 respecto a 1990.

Asimismo, quiere blindar constitucionalmente, entre otras cosas, los derechos medioambientales y reconocer legalmente la energía, el agua y el aire limpio como bienes comunes de primera necesidad, garantizar su acceso universal y prohibir la privatización de su gestión esencial.

En materia de Protección Civil, el partido propone crear una Agencia Estatal de Prevención y Adaptación Climática que coordine una estrategia nacional cofinanciada por el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

También plantea reubicar las infraestructuras costeras expuestas al cambio climático, favorecer las barreras naturales y prevenir los grandes incendios mediante gestión forestal sostenible, quemas prescritas, ganadería extensiva, paisajes en mosaico y participación ciudadana.

En el ámbito económico, propone incorporar indicadores sociales y ambientales más allá del PIB y establecer presupuestos de carbono quinquenales vinculantes, integrados en los Presupuestos Generales del Estado y acompañados de informes anuales de alineamiento climático de cada ministerio.

Además, plantea crear un cuerpo civil climático público y estable dentro del Plan de Empleo Garantizado. Sus funciones incluirían el cuidado del territorio, la prevención y extinción de incendios, la restauración de ríos y acuíferos, la adaptación a sequías e inundaciones y el apoyo técnico a la transición hacia la agricultura regenerativa.

CIERRE NUCLEAR Y FIN DE LAS SUBVENCIONES A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

En materia energética, Frente Amplio propone cumplir el calendario de cierre de las centrales nucleares, incluido el de Almaraz I y II en 2027-2028, sin beneficios fiscales y exigiendo a las empresas que asuman los costes que les correspondan de desmantelamiento y gestión de residuos. La formación plantea acompañar estos cierres con recursos para la transición laboral y la reactivación de las comarcas afectadas.

Asimismo, propone eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles, y retirar los logotipos de las corporaciones fósiles de eventos deportivos, instituciones educativas y patrocinios culturales para impedir que obtengan legitimidad social mediante estas prácticas.

FISCALIDAD DEL TRANSPORTE Y RESTRICCIONES A LOS MEGACRUCEROS

En el transporte, el partido plantea gravar el queroseno de los vuelos nacionales y prohibir los vuelos domésticos de corto radio que cuenten con una alternativa competitiva en tren de 2,5 horas, salvo aquellos que conecten con vuelos internacionales.

Asimismo, propone restringir la llegada masiva de megacruceros a los puertos para reducir la contaminación y evitar la saturación de los servicios públicos urbanos, así como penalizar a los buques que utilicen combustibles nocivos, como el fueloil pesado, a los que el programa atribuye una menor eficiencia y mayores emisiones contaminantes.

También plantea crear un gravamen de solidaridad ambiental sobre aviones privados, yates y otros bienes de lujo, y reformar el impuesto municipal de vehículos para vincularlo a las emisiones reales de dióxido de carbono (CO2) y a la etiqueta ambiental, con un coeficiente de hasta 2,5 para los vehículos sin distintivo o con emisiones superiores a 120 gramos por kilómetro (g/km).

GANADERÍA EXTENSIVA Y PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

En el ámbito agrario, la formación plantea remunerar, a través de la Política Agraria Común (PAC), los servicios ambientales que prestan agricultores y habitantes del medio rural, como el cuidado del monte, la creación de paisajes que frenen los incendios y la regeneración de suelos.

Asimismo, propone impulsar la ganadería extensiva y el pastoreo por su contribución a la biodiversidad, la prevención de incendios y la cohesión territorial, junto con una transición hacia una producción agraria y ganadera ecológica, con objetivos de al menos un 25% de superficie en 2030 y del 100% en 2050.

También plantea reducir o eximir el IVA de los alimentos ecológicos, agroecológicos y de proximidad, e incrementar los impuestos a los productos procesados e insanos, aplicando el principio de "quien contamina paga" a las grandes corporaciones alimentarias.

Respecto al lobo, el partido plantea devolver a la especie a la protección estricta en todo el territorio y garantizar la coexistencia de la ganadería extensiva con los grandes carnívoros, sin recurrir a la gestión letal para reducir sus poblaciones.

Para ello, propone reforzar la prevención, subvencionar medidas de protección del ganado y aumentar y agilizar las indemnizaciones por daños.

Sobre la pesca, la formación defiende sustituir progresivamente la flota pesquera industrial por prácticas más sostenibles, poner fin a la pesca de arrastre y proteger al menos el 30% de los océanos para 2030.

Además, plantea retirar las ayudas a las grandes flotas que considera destructivas y destinarlas a la reconversión laboral, así como priorizar criterios socioambientales para favorecer la pesca artesanal.

PERROS DE CAZA EN LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL

En materia de bienestar animal, Frente Amplio propone reformar la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, conocida como Ley de Bienestar Animal, para incluir plenamente a los perros de caza y de trabajo y a los animales empleados en actividades ganaderas o deportivas.

En el ámbito penal, plantea aumentar progresivamente las penas por maltrato, tortura y abandono animal en función de la reincidencia y eliminar la posibilidad de sustituir su cumplimiento por una multa.

Asimismo, propone que el maltrato animal ejercido en el contexto de la violencia machista sea considerado violencia vicaria.

GESTIÓN DEL AGUA "100% PÚBLICA Y DIRECTA"

Por otro lado, el partido propone establecer una gestión del ciclo del agua 100% pública y directa, prohibir los cortes de suministro por motivos económicos e impulsar planes de ahorro y eficiencia.

En este sentido, plantea penalizar el consumo excesivo de las grandes corporaciones agroalimentarias y los usos suntuarios mediante una fiscalidad progresiva, incluido un canon para el regadío industrial en zonas con acuíferos sobreexplotados o contaminados. Los ingresos se destinarían a la transformación agropecuaria sostenible y la adaptación climática.

También propone aplicar un canon específico al consumo de agua de los grandes centros de datos y prohibir su refrigeración con agua en cuencas afectadas por sequía.

Asimismo, plantea recuperar los acuíferos como reservas estratégicas, cerrar las extracciones ilegales y utilizar la digitalización y la inteligencia artificial para vigilar el cumplimiento de la legalidad y los vertidos de nitratos.

Por último, propone establecer una moratoria a nuevas grandes infraestructuras hidráulicas que agraven la sobreexplotación, prohibir nuevas construcciones en terrenos inundables y en los primeros 500 metros del litoral, y retirar progresivamente las infraestructuras críticas situadas en zonas de flujo preferente.