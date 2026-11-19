Archivo - Varias se protegen de la lluvia con un paraguas. A 03 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un frente frío muy activo, reforzado por un río de humedad atlántico, extenderá las lluvias este sábado por amplias zonas de la Península, con precipitaciones que podrán ser persistentes y localmente intensas en Galicia, el norte de Extremadura y Castilla y León, según ha señalado este jueves el director de Meteorología de Meteored España, José Antonio Maldonado.

De cara al viernes, ha indicado que predominará el tiempo estable por la influencia del anticiclón atlántico y habrá cielos poco nubosos en la mayor parte de España. La excepción estará en el norte peninsular, donde prevé lluvias débiles en Galicia, el oeste de Asturias y el noroeste de Castilla y León, que podrían intensificarse al final del día.

Durante esta jornada, las temperaturas seguirán bajando en buena parte de la Península. Mientras tanto, el viento de poniente continuará soplando con fuerza en las costas del Cantábrico.

El sábado, el avance del frente extenderá las precipitaciones por amplias zonas peninsulares, aunque apenas alcanzarán el litoral mediterráneo.

De acuerdo con la predicción, nevará en los Pirineos a partir de los 1.500 metros y las temperaturas subirán en la mitad norte. Además, el viento de componente oeste soplará con fuerza, con rachas muy intensas en el noroeste y las zonas montañosas del norte peninsular.

A lo largo del domingo, la influencia del anticiclón favorecerá una estabilización progresiva del tiempo. Aun así, Maldonado ha especificado que durante las primeras horas todavía podrían producirse lluvias débiles e irregulares en el norte y algunas zonas del interior.

En esta jornada, los cielos tenderán a quedar despejados en la mayor parte del país y las temperaturas bajarán de forma generalizada. Por su parte, el viento seguirá siendo intenso en el Cantábrico, el valle del Ebro y el Ampurdán.