FSC-CCOO seguirá con las movilizaciones si no se "desbloquea" la negociación con AEMET en una semana

La presidenta de AEMET, María José Rallo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

FSC-CCOO ha señalado que seguirán con las movilizaciones si no se "desbloquea" la negociación con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en menos de una semana. Así se ha expresado tras la celebración de una reunión este lunes con la presidenta del organismo estatal, María José Rallo, a la que también han asistido UGT y CSIF.

"Nos hemos emplazado a darnos un tiempo de una semana para volver a intentar ver si se puede desbloquear la situación y si no pues la parte social menos de CCOO nos vamos a ver abocados a plantear un conflicto y seguir con las movilizaciones que empezamos en diciembre", ha indicado en declaraciones a Europa Press el secretario general de la sección sindical de FSC-CCOO en MITECO-MAPA, Javier Chamorro.

El sindicato movilizó a medio centenar de personas a mediados de diciembre frente a la sede del organismo estatal para protestar por sus condiciones de empleo. Tras esta reunión, Chamorro ha señalado que AEMET quiere seguir "con la hoja de ruta que había establecido en su momento", sobre todo con temas como "la nueva instrucción de horarios especiales para el personal que está en esta modalidad, que es la mitad de la plantilla".

"En principio, quiere plantear una serie de cuestiones que son rechazadas por la plantilla, en concreto la imposibilidad de acumular turnos y la imposibilidad del trabajo a distancia, entre otras cuestiones", ha especificado el representante sindical.

A su vez, Chamorro también ha denunciado que no ha habido avances en la necesidad de una mayor plantilla y puntualiza que si bien sí que ha habido incorporaciones por las últimas ofertas de empleo público, para el sindicato éstas no son suficientes porque no hay un incremento dentro de la plantilla.

En este sentido, ha indicado que la Mesa General de las Administraciones Públicas piensa avanzar en la aplicación de las 35 horas en la Administración General del Estado "en estas semanas", lo que "no está previsto en AEMET". "Eso implicaría un aumento de la plantilla de un 7% para poder prestar el servicio en las condiciones que están presentadas actualmente, que no son ni siquiera las condiciones que serían necesarias", ha lamentado el representante sindical.