El fuego arrasa 353.151 ha en España hasta el 12 de octubre, casi cuatro veces más que la media de la década

Archivo - Varios bomberos de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Cantabria trabajan en las labores de extinción de un incendio forestal en el valle de Ardisana, a 10 de marzo de 2023, en Llano, Asturias (España). - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales han arrasado un total de 353.151,82 hectáreas (ha) en España hasta el 12 de octubre, lo que supone 3,7 veces más que la media de la última década --cuando se quemaron 93.401 ha hasta este punto del año--, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press.

En total, las comunidades autónomas (CCAA) han reportado que han ardido 329.115,27 ha. Sin embargo, a fecha de publicación de este último informe aún falta por incluir la superficie de algunos de los grandes incendios forestales que han impactado en Castilla y León.

A partir de datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus, MITECO ha estimado que la superficie afectada por estos fuegos es de 24,036,55 ha. De ahí obtiene el total de 353.151,82 ha, de la suma entre las hectáreas reportadas por las CCAA y sus estimaciones con datos del EFFIS.

De acuerdo con Transición Ecológica, se han producido 7.451 siniestros hasta el 12 de octubre. De entre ellos, 5.134 han sido conatos, es decir, han impactado sobre menos de una hectárea. Sin embargo, ha habido 62 grandes incendios forestales, en los que se han quemado más de 500. Esto supone casi el triple que la media de la última década, que cifra en 21 los grandes incendios forestales a estas alturas de octubre.

Del total de 329.115,27 ha quemadas reportadas por las CCAA, 168.864,01 ha han sido de superficie matorral y monte abierto, 102.340,27 ha, de superficie arbolada, y 57.910,98 ha, de superficie de pastos y dehesas.