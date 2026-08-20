El Gobierno acredita la competencia digital de más de 665.000 docentes, un 17% más que el objetivo fijado por Europa

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MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha certificado que más de 665.000 docentes han sido formados y acreditados en competencias digitales, un 17% más que el objetivo marcado.

Así, esta formación se ha llevado a cabo con la inversión de fondos europeos de 1.285 millones de euros, que también ha servido para el acompañamiento de más de 23.000 centros en la publicación de su estrategia digital, la digitalización de casi 280.000 aulas y la distribución de casi 375.000 dispositivos.

"Todas estas cifras superan el compromiso adquirido con la Comisión Europea", ha detallado el departamento que dirige Milagros Tolón en un comunicado.

De la cantidad invertida, más de 149 millones de euros se han destinado a la adquisición de dispositivos portátiles para reducir la brecha digital de acceso del alumnado; 821 millones de euros, a la instalación y el mantenimiento de aulas digitales interactivas; y casi 19 millones de euros, a la capacitación en el uso de estos sistemas digitales interactivos.

Por otro lado, se destinaron más de 296 millones euros para la finalización de las acciones destinadas a la transformación digital de la educación: certificación en competencias digitales de al menos 560.000 docentes, y apoyo a 22.000 centros, como mínimo, en el desarrollo de sus estrategias digitales.