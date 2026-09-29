El Gobierno amplía la campaña estival de incendios forestales hasta el 31 de octubre tras 275.209 ha quemadas

Imágenes del incendio forestal en Igualeja (Málaga). A 27 de septiembre de 2026 en Igualeja (Málaga, Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOD) de Incendios Forestales ha acordado este martes ampliar hasta el próximo 31 de octubre el final de la campaña estival de incendios forestales tras analizar una temporada "de extraordinaria complejidad que aconseja mantener operativos todos los dispositivos hasta que el riesgo de incendios se reduzca de manera considerable", según ha informado la Protección Civil y Emergencias.

La secretaria general del organismo, Virginia Barcones, que ha presidido el CECOD en la sede de la Secretaría General de Protección Civil, ha destacado que la campaña de 2026 ha sido "una de las más exigentes de los últimos años". "Las lecciones aprendidas durante la gestión de la primera emergencia de interés nacional por incendios forestales permitirán al Sistema Nacional de Protección Civil afrontar futuras emergencias con mayor experiencia y capacidad de respuesta", ha recalcado.

Según los últimos datos disponibles, Protección Civil dice que se han registrado 8.122 siniestros forestales en España desde el 1 de enero y la superficie afectada ha alcanzado las 275.209 hectáreas. En comparación, esto supone un incremento del 151% respecto a la media del decenio. Además, se han confirmado 45 grandes incendios forestales (GIF), el tercer peor dato de la década. Éstos han afectado a más de 221.000 ha, por lo que han sido responsables de cerca del 80% de toda la superficie quemada desde 2026.

21 FALLECIDOS Y 70 HERIDOS

Para Protección Civil, esta campaña ha sido además "mucho más compleja" desde el punto de vista operativo por las altas temperaturas, la sequedad del combustible vegetal y la virulencia de varios grandes incendios forestales, que han puesto a prueba las capacidades del sistema de respuesta y han provocado un incremento significativo de las consecuencias de protección civil asociadas a estos fenómenos.

En total, se han registrado 21 fallecidos por los incendios, frente a los ocho de la pasada campaña. Asimismo, se han contabilizado 70 heridos. Durante la campaña, ha habido 118 incendios con consecuencias de protección civil, 77 incendios que requirieron evacuaciones, 29 que precisaron albergue temporal para la población afectada y 68 que provocaron cortes de carreteras.

Según ha recogido el organismo, los incendios forestales han provocado la evacuación preventiva de cerca de 118.000 personas. Esta cifra está "muy por encima" de las cifras registradas en años anteriores. Además, los fuegos han generado un notable incremento de las incidencias con repercusión para la protección de la población y de los bienes.

MOVILIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSOS

De acuerdo con Protección Civil, la campaña de este año ha requerido una movilización extraordinaria de recursos de la Administración General del Estado. Por esta parte, recuerda que 538 de los 692 incendios comunicados al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) han requerido intervención de medios estatales, es decir, cerca del 78% del total. A su vez, los medios de Transición Ecológica y la UME han intervenido en un total de 538 y 41 ocasiones, respectivamente.

La respuesta estatal se ha visto reforzada también mediante mecanismos de cooperación internacional y del Mecanismo Europeo de Protección Civil. En apoyo de la emergencia se han movilizado siete medios aéreos internacionales, 192 bomberos y 49 vehículos especializados procedentes de Grecia, Italia, Serbia y Turquía. Además, también han sido desplegados 121 bomberos portugueses y 60 agentes forestales cataríes mediante acuerdos bilaterales.

LOS INCENDIOS DE LOS GALLARDOS Y LOS DEL CENTRO PENINSULAR

Entre otros sucesos, Protección Civil ha recordado los incendios declarados en Burgohondo (Ávila), Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid), así como por su evolución posterior hacia la provincia de Toledo. Éstos sucesos motivaron la declaración el 23 de julio de la emergencia de interés nacional y la Situación Operativa 3 por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Esta fue la primera vez que se declaraba en España con motivo de incendios forestales.

Durante los ocho días en los que permaneció activada la emergencia de interés nacional se desplegaron un total de 1.300 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 44 medios aéreos y 18 medios terrestres del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), 4.775 agentes de la Guardia Civil, 378 agentes de la Policía Nacional, así como diversos medios internacionales de refuerzo y apoyo.

Además, la Situación Operativa 3 obligó a evacuar a 63.152 personas, confinó a 35.073 y requirió albergar a 6.418 ciudadanos, además del envío de 27 mensajes ES-Alert y el corte de 26 carreteras. Durante este episodio, se registraron dos heridos y no hubo víctimas mortales entre la población afectada.

Barcones ha recordado que la emergencia de Burgohondo (Ávila), Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) "puso a prueba todas las capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil" y que la respuesta demostró "la fortaleza de la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia".

Por otro lado, ha rememorado el incendio de Los Gallardos (Almería), en el que 15 personas perdieron la vida. A estas personas fallecidas hay que sumar la pérdida en acto de servicio del cabo de la UME Javier García Sancho, destinado en la Brigada de Intervención de Emergencias IV, durante las labores de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca).

Por esta parte, Barcones ha querido trasladar una vez más las condolencias del Ministerio del Interior a su familia, compañeros y a las Fuerzas Armadas, y ha destacado el compromiso de quienes participan en la lucha contra los incendios forestales. "La mejor manera de honrar su memoria es seguir reforzando nuestra capacidad de prevención, preparación y respuesta frente a emergencias cada vez más complejas", ha afirmado.