El Gobierno aprueba su Plan de Publicidad Institucional que prevé una inversión de más de 155 millones de euros en 2026

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de la Administración General del Estado para 2026, que prevé una inversión de 155,60 millones de euros en 124 campañas institucionales a lo largo del presente año, con el objetivo de difundir información relevante para toda la ciudadanía.

Esta cifra supone 5 millones de euros menos que la prevista por el Ejecutivo para el año 2025, ejercicio para el cual aprobó en el Consejo de Ministros una inversión de 161,16 millones de euros para 146 campañas institucionales.

El Plan 2026 recoge la planificación prevista en esta materia por la Administración General del Estado, detallando el destino y reparto de las campañas según departamentos y objetivos para el año en curso, así como su contenido y asignación.

El Gobierno destaca que, aunque las campañas de carácter comercial no se encuentran en el ámbito de aplicación de la Ley 29/2005 bajo la que se realiza el Plan anual, "dado su interés y como viene sucediendo en últimas ediciones, se vuelven a recoger los principales datos".

Así, para el año 2026 el Gobierno ha planificado 49 campañas de carácter comercial, con una inversión total de 115,07 millones de euros.