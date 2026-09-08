El Gobierno asegura que trabaja para "revertir" los resultados de España en PISA: "No es un resultado que nos gusta"

1115205.1.260.149.20260908140426 Rueda de prensa del Consejo de Ministros - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha asegurado que está trabajando para "revertir" los resultados de España en el Informe PISA 2025 publicado este martes por la OCDE.

"No es un resultado que nos gusta y el Gobierno de España lleva tiempo trabajando en revertir este resultado a través de diferentes programas de cooperación, porque, indudablemente, esta cuestión también, como otras, pasa por la cooperación entre administraciones", ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

Respecto a los programas de refuerzo de cooperación territorial en materia de comprensión lector y Matemáticas, Saiz ha puesto como ejemplo el caso de Aragón.

Así, ha detallado que Aragón, en el año 2024, en programas de 3 millones de euros "la ejecución fue 0"; en 2025, 9,2 millones de euros a disposición de esta comunidad autónoma, "con una ejecución de 3 millones de euros"; y en 2026, 6 millones a disposición de la comunidad, "con una ejecución de 2 millones". "Así que la reflexión, indudablemente, es que pasa por la colaboración entre administraciones", ha zanjado Saiz.

En su intervención, ha subrayado que el descenso generalizado en las materias evaluadas en PISA (Ciencias, Lectura y Matemáticas) "es un descenso que se produce también en el contexto internacional, por lo que ha advertido de que "sería bastante simple culpar a la LOMLOE de estos resultados".

La portavoz del Gobierno ha insistido en este punto en la importancia de la colaboración entre administraciones y ha criticado que haya comunidades gobernadas por el Partido Popular "que exijan constantemente más financiación y se vean inejecuciones en partidas, en fondos, que se pone a disposición de ellas para cuestiones tan troncales como la educación".